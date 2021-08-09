https://tr.sputniknews.com/20210809/dolandiricinin-arabasini-tas-yagmuruna-tuttu-36-bin-dolar-1045197847.html

Dolandırıcının arabasını taş yağmuruna tuttu: '36 bin dolar'

Dolandırıcının arabasını taş yağmuruna tuttu: '36 bin dolar'

İstanbul'da bir kadın, kendisini dolandıran adamın arabasını "36 bin dolar" diye bağırarak taş yağmuruna tuttu. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

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2021-08-09T10:43+0300

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, kendisini dolandırdığını belirttiği şahsın aracını taş yağmuruna tuttu. Bu sırada "36 bin dolar" diye bağıran kadın, daha sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı.Kadının aracı taşladığı anlar, kameralara yansıdı.​

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türkiye, haberler, dolandırıcılık, istanbul, olay, taş, dolar