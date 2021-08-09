https://tr.sputniknews.com/20210809/dr-fauciden-en-kotu-varyant-uyarisi-tamamen-asilanmis-kisileri-de-etkileyebilir-1045199489.html
Dr. Fauci'den 'en kötü varyant' uyarısı: Tamamen aşılanmış kişileri de etkileyebilir
Dr. Fauci'den 'en kötü varyant' uyarısı: Tamamen aşılanmış kişileri de etkileyebilir
Beyaz Saray Tıp Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 aşılarını teşvik için yaptığı son teklifte pandemi uyarılarını artırdı ve aşılı bireyleri, Delta'dan... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T14:08+0300
2021-08-09T14:08+0300
2021-08-10T20:19+0300
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Dr. Fauci, MSNBC ile pazar günü yaptığı bir röportajda, aşısız kişilerin koronavirüs mutasyonundan sorumlu olduğunu ifade etti."Virolojide herkesin bildiği bir ilke var: Bir virüs, çoğalmasına izin vermedikçe mutasyona uğramaz" ABD'li doktor, "Neyse ki bizim için aşılar, özellikle sizi ciddi hastalıklardan koruma konusunda ve Delta varyantına karşı oldukça iyi sonuç veriyor" diye ekledi.Virüsün aşılanmamış kişilerde mutasyona uğramaya devam edebileceğini belirten Fauci, şöyle devam etti:ABD'de Joe Biden yönetiminin aşıları teşvik etmek için gösterdiği agresif çabalara rağmen, son zamanlarda koronavirüs vakalarının artması nedeniyle oranlar geriliyor. Los Angeles ve Las Vegas gibi bazı şehirler, yeni vakalara karşılık olarak maske zorunluluğunu geri getirmişti. New York da bu ay belirli mekanlarda, spor salonlarında ve restoranlarda aşının gerekli olacağını açıklayan ilk şehir olmuştu.Vaka artışının enişe uyandırdığını dile getiren Fauci, "İnsanları aşılatmak için fazladan bir adım atmamızın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
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Dr. Fauci'den 'en kötü varyant' uyarısı: Tamamen aşılanmış kişileri de etkileyebilir
14:08 09.08.2021 (güncellendi: 20:19 10.08.2021)
Beyaz Saray Tıp Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 aşılarını teşvik için yaptığı son teklifte pandemi uyarılarını artırdı ve aşılı bireyleri, Delta'dan sonra gelebilecek 'daha kötü bir varyant' konusunda uyardı.
Dr. Fauci, MSNBC ile pazar günü yaptığı bir röportajda, aşısız kişilerin koronavirüs mutasyonundan sorumlu olduğunu ifade etti.
"Virolojide herkesin bildiği bir ilke var: Bir virüs, çoğalmasına izin vermedikçe mutasyona uğramaz" ABD'li doktor, "Neyse ki bizim için aşılar, özellikle sizi ciddi hastalıklardan koruma konusunda ve Delta varyantına karşı oldukça iyi sonuç veriyor" diye ekledi.
Virüsün aşılanmamış kişilerde mutasyona uğramaya devam edebileceğini belirten Fauci
, şöyle devam etti:
Ancak virüse değişmeye devam etme şansı verirseniz, daha kötü bir varyant elde edebileceğimiz bir güvenlik açığına yol açarsınız ve bu yalnızca aşılanmamışları değil, aşılananları da etkiler. Çünkü bu varyant, koruma duvarını rahatlıkla aşabilir.
ABD'de Joe Biden yönetiminin aşıları teşvik etmek için gösterdiği agresif çabalara rağmen, son zamanlarda koronavirüs vakalarının artması nedeniyle oranlar geriliyor. Los Angeles ve Las Vegas gibi bazı şehirler, yeni vakalara karşılık olarak maske zorunluluğunu geri getirmişti. New York da bu ay belirli mekanlarda, spor salonlarında ve restoranlarda aşının gerekli olacağını açıklayan ilk şehir olmuştu.
Vaka artışının enişe uyandırdığını dile getiren Fauci, "İnsanları aşılatmak için fazladan bir adım atmamızın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.