Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210809/dunya-delta-varyantina-karsi-onlemlerini-artiriyor-1045196879.html
Dünya Delta varyantına karşı önlemlerini artırıyor
Dünya Delta varyantına karşı önlemlerini artırıyor
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 203 milyon 350 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 305 bini aştı. Yazın başında kısıtlamaları kaldıran... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T06:24+0300
2021-08-09T06:24+0300
koronavirüs
dünya
haberler
koronavirüs
kovid-19
delta
varyant
delta varyantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827936_0:63:3072:1801_1920x0_80_0_0_1e38847c7a8ee1af34c26221ebf5eab2.jpg
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 203 milyon 350 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 305 bini aştı. Yazın başında kısıtlamaları kaldıran pek çok ülke 4'üncü dalga tehdidine karşı yeniden önlemlerini sıkılaştırıyor.Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 300 bini, iyileşenlerin sayısı da 182 milyon 600 bini geçti.Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldıVaka sayısı ABD'de 36 milyon 519 bini, Hindistan'da 31 milyon 944 bini, Brezilya'da 20 milyon 151 bini ve Rusya'da 6 milyon 447 bini geçti.Ülkeler Delta varyantına karşı da tedbirlerini artırıyor.Fransa'da önlemler sıklaştırılıyorFransa’da hafta başından itibaren aşı veya test zorunluluğu getirilen mekanların sayısı artırılıyor.Uzun mesafe yolculuk yapanlar ve restoranların kapalı ve açık alanlarına gidenlerden iki doz aşı ya da son 72 saat içinde alınmış negatif test sonucu veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini ispatlaması istenecek.Son 45 gün içinde üst üste kurallara uymayan işletme sahipleri 9 bin euro veya bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Söz konusu kısıtlamalar, müze, sinema, stat, spor merkezleri, sergi ve eğlence ile kültür merkezlerinde de uygulanmakta.Almanya'dan karantina kararıAlmanya, Fransa'nın güneyindeki bölgelerden ülkeye giriş yapanları 10 gün karantinada tutma kararı aldı.Hollanda'dan aşı kartı zorunluluğuHollanda da Belçika ve Almanya'dan gelen yolculara aşı kartı ya da negatif test sonucu göstermeyi zorunlu hale getirdi.İran'da vaka ve can kaybı rekor kırdıİran'da salgının başından beri en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi. Bir günde 39 bini aşkın vaka, 542 can kaybı kayıtlara geçti.Tunus'ta aşı kampanyasıTunus'ta "Koronavirüse karşı Ulusal Aşılama" günü dolayısıyla, Ben Arus vilayetinde binlerce kişi aşı uygulama merkezlerine akın etti.İsrail'de 'yeşil geçiş' geri döndü1107 yeni vaka tespit edilen İsrail'de, "yeşil geçiş" sistemi yeniden uygulanmaya başlandı. Kapalı alanlara, aşılanmış ya da hastalığı atlatmış kişiler girebilecek.Vuhan'da yaşayanların neredeyse tamamına test yapıldıSalgınının ortaya çıktığı 11 milyonu aşkın nüfuslu Çin'in Vuhan kentinde yaşayanların neredeyse tamamına test yapıldı. 9 yeni vakaya rastlandı. Bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.Malezya'da en yüksek günlük can kaybıMalezya'da son 24 saatte 360 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük Kovid-19 can kaybı sayısı kaydedildi.Malezya hükümeti salgın nedeniyle yürürlükteki bazı kısıtlamaların Kovid-19 aşılarını tamamlayanlar için hafifletileceğini duyurdu.Zambiya Çin aşısından aldıZambiya, Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 100 bin doz teslim aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827936_0:0:3072:1930_1920x0_80_0_0_aff37c3cb06c1321e4ba509b24addc03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haberler, koronavirüs, kovid-19, delta, varyant, delta varyantı

Dünya Delta varyantına karşı önlemlerini artırıyor

06:24 09.08.2021
© REUTERS / SUSANA VERAKoronavirüs- Maske
Koronavirüs- Maske - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© REUTERS / SUSANA VERA
Abone ol
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 203 milyon 350 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 305 bini aştı. Yazın başında kısıtlamaları kaldıran pek çok ülke 4. dalga tehdidine karşı yeniden önlemlerini sıkılaştırıyor.
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 203 milyon 350 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 305 bini aştı. Yazın başında kısıtlamaları kaldıran pek çok ülke 4'üncü dalga tehdidine karşı yeniden önlemlerini sıkılaştırıyor.
Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 300 bini, iyileşenlerin sayısı da 182 milyon 600 bini geçti.
Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 519 bini, Hindistan'da 31 milyon 944 bini, Brezilya'da 20 milyon 151 bini ve Rusya'da 6 milyon 447 bini geçti.
Ülkeler Delta varyantına karşı da tedbirlerini artırıyor.

Fransa'da önlemler sıklaştırılıyor

Fransa’da hafta başından itibaren aşı veya test zorunluluğu getirilen mekanların sayısı artırılıyor.
Uzun mesafe yolculuk yapanlar ve restoranların kapalı ve açık alanlarına gidenlerden iki doz aşı ya da son 72 saat içinde alınmış negatif test sonucu veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini ispatlaması istenecek.
Son 45 gün içinde üst üste kurallara uymayan işletme sahipleri 9 bin euro veya bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Söz konusu kısıtlamalar, müze, sinema, stat, spor merkezleri, sergi ve eğlence ile kültür merkezlerinde de uygulanmakta.

Almanya'dan karantina kararı

Almanya, Fransa'nın güneyindeki bölgelerden ülkeye giriş yapanları 10 gün karantinada tutma kararı aldı.

Hollanda'dan aşı kartı zorunluluğu

Hollanda da Belçika ve Almanya'dan gelen yolculara aşı kartı ya da negatif test sonucu göstermeyi zorunlu hale getirdi.

İran'da vaka ve can kaybı rekor kırdı

İran'da salgının başından beri en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi. Bir günde 39 bini aşkın vaka, 542 can kaybı kayıtlara geçti.

Tunus'ta aşı kampanyası

Tunus'ta "Koronavirüse karşı Ulusal Aşılama" günü dolayısıyla, Ben Arus vilayetinde binlerce kişi aşı uygulama merkezlerine akın etti.

İsrail'de 'yeşil geçiş' geri döndü

1107 yeni vaka tespit edilen İsrail'de, "yeşil geçiş" sistemi yeniden uygulanmaya başlandı. Kapalı alanlara, aşılanmış ya da hastalığı atlatmış kişiler girebilecek.

Vuhan'da yaşayanların neredeyse tamamına test yapıldı

Salgınının ortaya çıktığı 11 milyonu aşkın nüfuslu Çin'in Vuhan kentinde yaşayanların neredeyse tamamına test yapıldı. 9 yeni vakaya rastlandı. Bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Malezya'da en yüksek günlük can kaybı

Malezya'da son 24 saatte 360 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük Kovid-19 can kaybı sayısı kaydedildi.
Malezya hükümeti salgın nedeniyle yürürlükteki bazı kısıtlamaların Kovid-19 aşılarını tamamlayanlar için hafifletileceğini duyurdu.

Zambiya Çin aşısından aldı

Zambiya, Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 100 bin doz teslim aldı.
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var