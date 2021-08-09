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Dünya genelinde 4 milyar 460 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 4 milyar 460 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 460 milyon dozu geçti. Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T18:56+0300
2021-08-09T18:56+0300
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Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği 'Ourworldindata.org' sitesine göre, Çin 1 milyar 780 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 508 milyon 660 bin ile Hindistan, 351 milyon 400 bin ile ABD, 152 milyon 990 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 95 milyon 10 bin ile Almanya, 86 milyon 470 bin ile İngiltere, 76 milyon 798 bin ile Türkiye, 76 milyon 470 bin ile Fransa, 74 milyon 280 bin ile Endonezya, 72 milyon 130 bin ile Meksika, 71 milyon 700 bin ile İtalya, 66 milyon 250 bin ile Rusya ve 58 milyon 540 bin ile İspanya izledi.Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 460 milyon dozu aştı.Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülkeSağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 76 milyon 798 bin 165 doz aşı yapıldı.Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 927 bin 126 kişiye ilk doz, 29 milyon 206 bin 772 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 203 milyon 509 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 308 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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haberler, aşılama, aşı, dünya

Dünya genelinde 4 milyar 460 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

18:56 09.08.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Fotoğraf bankasına girRusya - Moskova - koronavirüs - aşılama
Rusya - Moskova - koronavirüs - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 460 milyon dozu geçti. Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği 'Ourworldindata.org' sitesine göre, Çin 1 milyar 780 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 508 milyon 660 bin ile Hindistan, 351 milyon 400 bin ile ABD, 152 milyon 990 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 95 milyon 10 bin ile Almanya, 86 milyon 470 bin ile İngiltere, 76 milyon 798 bin ile Türkiye, 76 milyon 470 bin ile Fransa, 74 milyon 280 bin ile Endonezya, 72 milyon 130 bin ile Meksika, 71 milyon 700 bin ile İtalya, 66 milyon 250 bin ile Rusya ve 58 milyon 540 bin ile İspanya izledi.
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 460 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 76 milyon 798 bin 165 doz aşı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 927 bin 126 kişiye ilk doz, 29 milyon 206 bin 772 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 203 milyon 509 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 308 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
000000
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