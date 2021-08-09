https://tr.sputniknews.com/20210809/eda-nur-kaplanin-ifadesi-ortaya-cikti-yari-baygindim-karsi-koyamadim-1045199654.html

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını belirterek suç duyurusunda bulunduktan 1 hafta sonra yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T14:17+0300

2021-08-09T14:17+0300

2021-08-09T14:19+0300

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18 yaşında evinin balkonundan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın, 31 Temmuz'da polise başvurarak Mehmet A. ve Yusuf G.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.Mehmet A.'nın gözaltına alındığı; ancak Kaplan'ın darp ve zorlama olmadığı yönündeki doktor raporu doğrultusunda delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği, diğer şüpheli Yusuf G.'nin ise arandığı belirtildi.'Alkolün etkisiyle kabul ettim'Eda Nur Kaplan'ın, 31 Temmuz'da verdiği ifadesi ortaya çıktı. Kaplan ifadesinde, Yusuf A. ile 1 hafta önce sosyal medyada tanıştıklarını belirterek, "Yusuf G. ile bir eğlence mekanında buluştuk. Yusuf, kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan bir erkek şahısa geldi. Yusuf, Tayfur, ben ve ablam burada oturduk. Ablamın dışında ben, Yusuf ve Tayfur alkol içtik. Bu mekanda biraz içtikten sonra bir araçla, Tunalı Hilmi Caddesi’nde faaliyet gösteren ismini hatırlamadığım bir eğlence mekanına gittik. Burada da bir süre alkol aldık. Burada ablam Güler, mekanın lavabosuna girmişti. Bu esnada Yusuf bana 'iyi değilsin, gel seni eve bırakayım' dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf’un aracına bindik, Yusuf araçtayken, ‘çok alkollüsün, bu şekilde eve gitmen uygun olmaz, gel seni otele götüreyim, bir gece orada kal, sabah kendine gelince, evine gidersin’ dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim" dedi.'Gücümü toplayarak istemediğimi söyledim'İfadesinde 31 Temmuz 01.30 sıralarında otele girdiklerini belirten Eda Nur Kaplan, şunları kaydetti:Taksi şoförü ifade verdiSoruşturma kapsamında ifadesi alınan, Eda Nur'u otelden evine götüren taksi şoförünün ise "Eda Nur çok sarhoştu ve yarı baygın vaziyette taksiye bindi. Ara ara sayıklayarak, 'Anneme ne söyleyeceğim. Ben bu duruma nasıl düştüm. Ben şimdi ne yapacağım' diyordu" dediği öğrenildi.En yakın arkadaşı konuştuEda Nur Kaplan ile birlikte 6 yıl aynı sevgi evinde kalan yakın arkadaşı S.F. de Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. S.F., Eda Nur'un 18 yaşına girmesi ardından sevgi evinden ayrılarak ablası ile yaşamaya başladığını belirterek, "Eda Nur sosyal medyada popüler biriydi. Sosyal medyadan tanıştığı iki kişiyle gece bir eğlence mekanına gidiyorlar. Orada ablası tuvalete gittiğinde Eda'yı kaçırıyor ikisi de. Eda'ya 'ablan eve gitti' diyorlar. Apart bir oteli varmış. Orada önce Yusuf G., sonra Mehmet. A. cinsel saldırıda bulunuyor. Eda sabah olunca kendine geliyor ve sonra karakola giderek şikayetçi oluyor. Hepsini bana anlattı. Karakoldan hastaneye gönderiyorlar. Hastane raporunda 'darp, yara, zorlama yok' deniyor. Eda yarı baygın halde. Kendisi de bazı şeyleri hatırladığını söylüyordu. Sürekli 'Yarı baygındım, engel olamadım, çırpınamadım' diyordu" dedi.'Bana inanmayacaklar diyordu'S.F., Eda Nur'un olaydan sonra depresyona girdiğini ve sürekli uyuduğunu söyleyerek "Sürekli uyuyor ve ağlıyordu. Ona inanmayacaklarından bahsediyordu. 'Bana inanmayacaklar' diye ağlıyordu. İntihar ettiği gün ablası uyuduktan bir saat sonra kendisini 15'inci kattan atmış. Otopsi raporunda intihar olduğu tespit edildi. Ayrıca kanında alkol bulundu. Bana ve ablasına her şeyi anlattı. Yetiştirme yurdunda kaldığı için memuriyet bekliyordu. Çalışma hayatına girmeyi bekliyordu. Babalarından kalan emekli maaşıyla abla kardeş geçimlerini sağlıyorlardı" diye konuştu.

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