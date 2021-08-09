https://tr.sputniknews.com/20210809/eski-esini-ve-kayinvalidesini-tabancayla-vurarak-oldurdu-1045198698.html

Eski eşini ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdü

Eski eşini ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Ali Alataş, 3 yıl önce boşandığı Gülcan Kılınç ve annesi Gülizar Kılınç'ı balkondan girdiği evde başlarından tabancayla vurup... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T12:48+0300

2021-08-09T12:48+0300

2021-08-09T12:48+0300

dünya

haberler

türkiye

türkiye

antalya

kadına şiddet

tabanca

öldürme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1045198654_0:0:640:362_1920x0_80_0_0_d7ddfba9fad6b15d08495cd0f4966318.jpg

Antalya Kumluca’da meydana gelen olayda, Ali Alataş 3 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Gülcan Kılıç'ın, annesi Gülizar Kılınç ile oturduğu binaya geldi. Apartmanın üçüncü katındaki daireye balkondan giren Alataş, anne ve kızı tabancayla ateş ederek başlarından vurdu. Silah seslerini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcan Kılınç da hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Olay sırasında Gülcan Kılınç'ın 3 çocuğu ve Gülizar Kılınç'ın 2 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.Anne ve kızının cenazeleri yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.Olayın ardından kaçan Ali Alataş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, türkiye, antalya, kadına şiddet, tabanca, öldürme