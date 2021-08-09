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Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz, yaşamını yitirdi
Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz, yaşamını yitirdi
Eski Sağlık Bakanlarından Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T19:05+0300
2021-08-09T19:05+0300
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Eryılmaz, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.Eryılmaz için çarşamba günü TBMM'de tören düzenlenecek.Törenin ardından Eryılmaz'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı aile kabristanında toprağa verilecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eryılmaz için başsağlığı mesajı yayımlayarak "Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Yaşar Eryılmaz kimdir? Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 Haziran 1944'te dünyaya gelen Yaşar Eryılmaz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı.Eryılmaz, Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı ve 1980'de ABD'deki Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'te üroloji doçenti olan Eryılmaz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerinde de bulunan Eryılmaz, 1987'de dönemin başbakanı Turgut Özal'ın isteğiyle Ağrı'dan milletvekili adayı oldu ve seçildi.Eryılmaz, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Anavatan Partisi'nden Ağrı milletvekilliği yaptı. 2007'de 23. dönem seçimlerinde AK Parti'den Ağrı milletvekili seçilen Eryılmaz, 48. hükümette Sağlık Bakanlığı yaptı.Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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türkiye, haberler, sağlık bakanı

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz, yaşamını yitirdi

19:05 09.08.2021
© DHAProf. Dr. Yaşar Eryılmaz
Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© DHA
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Eski Sağlık Bakanlarından Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Eryılmaz, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.
Eryılmaz için çarşamba günü TBMM'de tören düzenlenecek.
Törenin ardından Eryılmaz'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı aile kabristanında toprağa verilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eryılmaz için başsağlığı mesajı yayımlayarak "Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Yaşar Eryılmaz kimdir? 

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 Haziran 1944'te dünyaya gelen Yaşar Eryılmaz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı.
Eryılmaz, Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı ve 1980'de ABD'deki Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'te üroloji doçenti olan Eryılmaz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerinde de bulunan Eryılmaz, 1987'de dönemin başbakanı Turgut Özal'ın isteğiyle Ağrı'dan milletvekili adayı oldu ve seçildi.Eryılmaz, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Anavatan Partisi'nden Ağrı milletvekilliği yaptı. 2007'de 23. dönem seçimlerinde AK Parti'den Ağrı milletvekili seçilen Eryılmaz, 48. hükümette Sağlık Bakanlığı yaptı.
Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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