https://tr.sputniknews.com/20210809/eskisehir-ve-adiyamanda-karantina-kararlari-1045202010.html

Eskişehir ve Adıyaman'da karantina kararları

Eskişehir ve Adıyaman'da karantina kararları

Eskişehir'de bir mahalle ve Adıyaman'da 122 evde karantina uygulaması başlatıldı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T17:10+0300

2021-08-09T17:10+0300

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Koronavirüsü salgınında yeni karantina kararları alınmaya devam ediliyor. Eskişehir'in Alpu ilçesi Uyuzhamam Mahallesi'nde 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. 7 kişinin de temaslı olması nedeniyle mahallede karantina başlatılmasına karar verildi.Adıyaman'da ise 122 evde izolasyon başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerde Kovid-19 tespit edildi.

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türkiye, haberler, eskişehir, adıyaman, karantina, kovid-19, pandemi