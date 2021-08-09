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Facebook, yeni 'dua isteme' özelliğini kullanıma açtı
Facebook, yeni 'dua isteme' özelliğini kullanıma açtı
Sosyal medya devi Facebook, yeni 'dua isteme' özelliğini aktif hale getirdi. Bu özelliğin eklenmesiyle birlikte kullanıcılar, ne için dua ettiklerini... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T16:37+0300
2021-08-09T16:42+0300
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Facebook, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliğinin kullanıma açıldığını duyurdu.Bu özelliğin devreye sokulmasıyla birlikte Facebook gruplarında ölüm, yeni doğum, yeni iş gibi haberler veren paylaşımlarda bulunan kişiler, gruptaki kullanıcılardan dua isteyebiliyor. Diğer kullanıcılar da beğeni butonuna benzer 'Dua ettim' butonunu kullanarak dileklerini iletebiliyor.​ABD'de aralık ayında deneme aşamasına geçilen güncelleme, pandemi döneminde dini grupların çevrimiçi topluluklar oluşturmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Facebook'tan yapılan açıklamada, “Kovid-19 salgını sırasında, birbirleriyle bağlantı kurmak için hizmetlerimizi kullanan birçok inanç ve maneviyat topluluğu gördük. Bu yüzden onları desteklemek için yeni araçlar keşfetmeye başlıyoruz” ifadeleri yer aldı.Kaliforniya'da yaşayan Müslüman din adamı Adeel Zeb, yeni uygulama konusunda iyimser. Uygulamaya destek veren Zeb, şöyle konuştu:Ohio Brunswick bulunan St. Ambrose Katolik Cemaati'nin papazı olan Rahip Bob Stec, yeni özelliği insanların dua, destek ve ibadetten oluşan 'otantik bir topluluğa' olan ihtiyacının olumlu bir yansıması olarak gördüğünü belirtti.Bob Stec, "Ancak bu iyi bir şey olsa bile, ihtiyacımız olan derin bir otantik topluluğa bu mecrada gerek yok" dedi. Stec, "Seslerimizi ve ellerimizi duada birleştirmemiz gerekiyor. Birbirimizle omuz omuza durmamız gerekiyor. Bu şekilde harika anları paylaşın ve zorlukların üstesinden gelin” diye ekledi.
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haberler, facebook, dua, yeni, özellik, sosyal medya, dilek, beğeni, din

Facebook, yeni 'dua isteme' özelliğini kullanıma açtı

16:37 09.08.2021 (güncellendi: 16:42 09.08.2021)
© AFP 2021 / Olivier DoulieryFacebook - logo
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AFP 2021 / Olivier Douliery
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Sosyal medya devi Facebook, yeni 'dua isteme' özelliğini aktif hale getirdi. Bu özelliğin eklenmesiyle birlikte kullanıcılar, ne için dua ettiklerini yazdıklarında arkadaşları 'Dua ettim' butonuna tıklayabiliyor ya da paylaşıma yorum yapabiliyor.
Facebook, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliğinin kullanıma açıldığını duyurdu.
Bu özelliğin devreye sokulmasıyla birlikte Facebook gruplarında ölüm, yeni doğum, yeni iş gibi haberler veren paylaşımlarda bulunan kişiler, gruptaki kullanıcılardan dua isteyebiliyor. Diğer kullanıcılar da beğeni butonuna benzer 'Dua ettim' butonunu kullanarak dileklerini iletebiliyor.
​ABD'de aralık ayında deneme aşamasına geçilen güncelleme, pandemi döneminde dini grupların çevrimiçi topluluklar oluşturmasına katkı sağlamayı hedefliyor. 
Facebook'tan yapılan açıklamada, “Kovid-19 salgını sırasında, birbirleriyle bağlantı kurmak için hizmetlerimizi kullanan birçok inanç ve maneviyat topluluğu gördük. Bu yüzden onları desteklemek için yeni araçlar keşfetmeye başlıyoruz” ifadeleri yer aldı.
Kaliforniya'da yaşayan Müslüman din adamı Adeel Zeb, yeni uygulama konusunda iyimser. Uygulamaya destek veren Zeb, şöyle konuştu:
Bu şirketler, dini açıdan marjinalleştirilmiş toplulukların güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri ve protokolleri başlattığı sürece, inançlı insanlar bu hayati girişimi desteklemeye başlamalı.
Ohio Brunswick bulunan St. Ambrose Katolik Cemaati'nin papazı olan Rahip Bob Stec, yeni özelliği insanların dua, destek ve ibadetten oluşan 'otantik bir topluluğa' olan ihtiyacının olumlu bir yansıması olarak gördüğünü belirtti.
Bob Stec, "Ancak bu iyi bir şey olsa bile, ihtiyacımız olan derin bir otantik topluluğa bu mecrada gerek yok" dedi. Stec, "Seslerimizi ve ellerimizi duada birleştirmemiz gerekiyor. Birbirimizle omuz omuza durmamız gerekiyor. Bu şekilde harika anları paylaşın ve zorlukların üstesinden gelin” diye ekledi.
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