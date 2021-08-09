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Fazıl Say: Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını ve ihtiyacını iyi bilmeli
Fazıl Say: Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını ve ihtiyacını iyi bilmeli
Piyanist Fazıl Say, "Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli" düşüncesini dile... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T20:04+0300
2021-08-09T20:04+0300
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haberler
yaşam
fazıl say
suriyeli
afgan
göçmen
açıklama
piyanist
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Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek bir sebepten ülkeme getirilen Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olmaktan yanayım kendi adımda. Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde yaşadım, Türk olduğum için ne biçim önyargı ve engellerle karşılaştığımı biliyorum. Hoş değildi. 'Yabancı düşmanlığı'na varmamalı.​Ünlü piyanist şöyle devam etti:
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türkiye, haberler, fazıl say, suriyeli, afgan, göçmen, açıklama, piyanist, şarkı

Fazıl Say: Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını ve ihtiyacını iyi bilmeli

20:04 09.08.2021
© Fotoğraf : fazilsay.comFazıl Say
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Fotoğraf : fazilsay.com
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Piyanist Fazıl Say, "Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli" düşüncesini dile getirdi.
Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek bir sebepten ülkeme getirilen Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olmaktan yanayım kendi adımda. Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde yaşadım, Türk olduğum için ne biçim önyargı ve engellerle karşılaştığımı biliyorum. Hoş değildi. 'Yabancı düşmanlığı'na varmamalı.
​Ünlü piyanist şöyle devam etti:
Sorun şu ki; Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli. Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbette ki insani bir tutumdur. Siyasette de. Bu ancak yapabileceğimizin sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur.
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