https://tr.sputniknews.com/20210809/fazil-say-bir-ulke-milyonlarca-yabanciyi-ulkesine-aliyorsa-bunu-niye-yaptigini-ve-ihtiyacini-iyi-1045203476.html

Fazıl Say: Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını ve ihtiyacını iyi bilmeli

Fazıl Say: Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını ve ihtiyacını iyi bilmeli

Piyanist Fazıl Say, "Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli" düşüncesini dile... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T20:04+0300

2021-08-09T20:04+0300

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Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek bir sebepten ülkeme getirilen Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olmaktan yanayım kendi adımda. Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde yaşadım, Türk olduğum için ne biçim önyargı ve engellerle karşılaştığımı biliyorum. Hoş değildi. 'Yabancı düşmanlığı'na varmamalı.​Ünlü piyanist şöyle devam etti:

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2021

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türkiye, haberler, fazıl say, suriyeli, afgan, göçmen, açıklama, piyanist, şarkı