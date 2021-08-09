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Fransa'da rahip cinayeti: Zanlı, geçen yıl katedral kundaklayan Ruandalı sığınmacı
14:39 09.08.2021 (güncellendi: 16:23 09.08.2021)
© AFP 2021 / LOIC VENANCESaint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali
© AFP 2021 / LOIC VENANCE
Fransa'nın batısındaki rahip cinayetini, geçen yıl Nantes'de bir katedrali ateşe veren, sonra da pişman olduğunu söyleyip af dileyen sığınmacı üstlendi. Aşırı sağcı Le Pen dahil yetkililer, sığınmacının bunca suç işlemesine rağmen neden hâlâ Fransa'da olduğunu sorguladı.
Fransa'nın batısında Katolik bir rahip cinayete kurban gitti. Rahibin bedeni Vendee bölgesindeki Saint-Laurent-sur-Sevre'de bulundu.
Reuters ajansının haberine göre soruşturmayı yakından takip eden bir kaynak, zanlının teslim olduğunu söyledi.
Yine aynı kaynağa göre zanlı, geçen yıl Nantes'te ülkenin gotik mimari şaheserlerinden Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali'ni kundaklamaktan gözaltına alınan 39 yaşındaki Ruandalı sığınmacı Emmanuel Abayisenga'nın ta kendisi. Fransa’ya 2012’de gelen Abayisenga hakkında 2019’da sınır dışı edilme kararı verilmişti.
Un prêtre a été tué en Vendée par le migrant Emmanuel Abayisenga qui avait incendié la cathédrale de Nantes en 2020 alors qu’il était sous obligation de quitter le territoire français.— En Cause (@EnCausee) August 9, 2021
Il était pourtant sous contrôle judiciaire depuis l’incendie.
Darmanin se rend sur place. pic.twitter.com/bQeoHrpX0O
Senatör Retailleau: Bu adamın Fransa'da ne işi vardı?
Vendee bölgesini temsil eden Senatör Bruno Retailleau kurbanın adının Olivier Maire olduğunu açıkladı ve söz konusu Ruandalı sığınmacının, rahibin görev yaptığı kilisede kaldığı bilgisini paylaştı.
🔴 ALERTE INFO - L'auteur de l'assassinat serait l'homme d'origine rwandaise qui avait incendié la cathédrale de Nantes en 2020. Il s'est dénoncé ce matin à la gendarmerie. https://t.co/Ccid8EuIev— Le Figaro (@Le_Figaro) August 9, 2021
Twitter hesabından paylaşım yapan Retailleau, 'rahibin, kol kanat gerdiği bir tarafından öldürülmesinin' kendisini şok ettiğini yazıp "Bu adamın Fransa'da ne işi vardı hâlâ?" diye yakındı.
Katedral kundakladığı için gelecek yıl hakim karşısına çıkmayı bekleyen sığınmacı Abayisenga, Vendee bölgesindeki Saint-Laurent-sur-Sevre'de Katolik cemaatle birlikte hukuki denetim altında yaşıyordu.
Aşırı sağcı Le Pen: Katedral yakarız ama asla sınır dışı edilmeyiz
Aşırı sağcı Marine Le Pen de olaya, "Fransa’da yasa dışı olabiliriz, Nantes Katedrali’ni yakabiliriz ve asla sınır dışı edilmeyiz, ardından bir papazı öldürerek yine suç işleriz" ifadeleriyle tepki verdi.