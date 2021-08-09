https://tr.sputniknews.com/20210809/fransada-rahip-cinayeti-zanli-teslim-oldu-1045199912.html

Fransa'da rahip cinayeti: Zanlı, geçen yıl katedral kundaklayan Ruandalı sığınmacı

Fransa'da rahip cinayeti: Zanlı, geçen yıl katedral kundaklayan Ruandalı sığınmacı

Fransa'nın batısındaki rahip cinayetini, geçen yıl Nantes'de bir katedrali ateşe veren, sonra da pişman olduğunu söyleyip af dileyen sığınmacı üstlendi. Aşırı... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T14:39+0300

2021-08-09T14:39+0300

2021-08-09T16:23+0300

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Fransa'nın batısında Katolik bir rahip cinayete kurban gitti. Rahibin bedeni Vendee bölgesindeki Saint-Laurent-sur-Sevre'de bulundu.Reuters ajansının haberine göre soruşturmayı yakından takip eden bir kaynak, zanlının teslim olduğunu söyledi.Yine aynı kaynağa göre zanlı, geçen yıl Nantes'te ülkenin gotik mimari şaheserlerinden Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali'ni kundaklamaktan gözaltına alınan 39 yaşındaki Ruandalı sığınmacı Emmanuel Abayisenga'nın ta kendisi. Fransa’ya 2012’de gelen Abayisenga hakkında 2019’da sınır dışı edilme kararı verilmişti. Senatör ​Retailleau: Bu adamın Fransa'da ne işi vardı?Vendee bölgesini temsil eden Senatör Bruno Retailleau kurbanın adının Olivier Maire olduğunu açıkladı ve söz konusu Ruandalı sığınmacının, rahibin görev yaptığı kilisede kaldığı bilgisini paylaştı.​Twitter hesabından paylaşım yapan Retailleau, 'rahibin, kol kanat gerdiği bir tarafından öldürülmesinin' kendisini şok ettiğini yazıp "Bu adamın Fransa'da ne işi vardı hâlâ?" diye yakındı. Katedral kundakladığı için gelecek yıl hakim karşısına çıkmayı bekleyen sığınmacı Abayisenga, Vendee bölgesindeki Saint-Laurent-sur-Sevre'de Katolik cemaatle birlikte hukuki denetim altında yaşıyordu.Aşırı sağcı Le Pen: Katedral yakarız ama asla sınır dışı edilmeyizAşırı sağcı Marine Le Pen de olaya, "Fransa’da yasa dışı olabiliriz, Nantes Katedrali’ni yakabiliriz ve asla sınır dışı edilmeyiz, ardından bir papazı öldürerek yine suç işleriz" ifadeleriyle tepki verdi.

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avrupa, haberler, fransa, rahip, sığınmacı, ruanda, katedral