https://tr.sputniknews.com/20210809/haluk-levent-olmedim-yemin-edebilirim-1045201562.html

Haluk Levent: Ölmedim, yemin edebilirim

Haluk Levent: Ölmedim, yemin edebilirim

Haluk Levent, hakkında çıkan 'ölüm' haberini yalandı. Levent, "Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı?" dedi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T16:22+0300

2021-08-09T16:22+0300

2021-08-09T16:22+0300

yaşam

haberler

haluk levent

ölüm

haber

yemin

sosyal medya

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AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada çıkan 'ölüm haberini' yalandı. Bu tür haberlerin kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını ifade eden sanatçı, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulunarak bir açıklama yayınladı.Levent, "Her saat tweet attığım halde görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan... Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Haa bu arada ölmedim yemin edebilirim" dedi.​

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haberler, haluk levent, ölüm, haber, yemin, sosyal medya