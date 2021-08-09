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Hindistan'da iktidar partisi üyesi ve eşi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Hindistan'da iktidar partisi üyesi ve eşi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi Ghulam Rasool Dar ve eşi, silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T20:16+0300
2021-08-09T20:16+0300
2021-08-09T20:16+0300
asya & pasifik
dünya
haberler
hindistan
silahlı saldırı
ghulam rasool dar
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Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, silahlı saldırganların Cammu Keşmir'in Anantnag kentinde Dar'ın evine zorla girerek kendisi ve eşine ateş açtığını bildirdi.Yetkililer, ağır yaralanan Dar ve eşinin, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.BJP Cammu Keşmir sözcüsü Altaf Thakur yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ifade etti.Thakur, bir an evvel faillerin yakalanması gerektiğini kaydetti.
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asya & pasifik, haberler, hindistan, silahlı saldırı, ghulam rasool dar
Hindistan'da iktidar partisi üyesi ve eşi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi Ghulam Rasool Dar ve eşi, silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, silahlı saldırganların
Cammu Keşmir'in Anantnag kentinde Dar'ın evine zorla girerek kendisi ve eşine ateş açtığını bildirdi.
Yetkililer, ağır yaralanan Dar ve eşinin, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.
BJP Cammu Keşmir sözcüsü
Altaf Thakur yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ifade etti.
Thakur, bir an evvel faillerin yakalanması gerektiğini kaydetti.