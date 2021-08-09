https://tr.sputniknews.com/20210809/iki-kez-selin-vurdugu-ve-hala-sel-riskinin-oldugu-koyde-tedirgin-bekleyis-1045201229.html

İki kez selin vurduğu ve hala sel riskinin olduğu köyde tedirgin bekleyiş

İki kez selin vurduğu ve hala sel riskinin olduğu köyde tedirgin bekleyiş

Bir hafta içinde iki kez sel felaketinin yaşandığı Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Esenyamaç Köyü ile hemen bitişiğindeki Oniki Dere Mezrası’nda selin yarattığı... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T16:03+0300

2021-08-09T16:03+0300

2021-08-10T15:32+0300

fotoğraf

van

başkale

sel

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Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Esenyamaç Köyü ile bitişiğindeki Oniki Dere Mezrası’nda aynı hafta içinde yaşanan sel felaketi büyük tahribatlara yol açtı. 11 evin yıkıldığı köyde yaralar sarılırken, sel riski halen devam ediyor. Sel riski nedeniyle tedirgin olan köylüler her yağmur yağışında yüksek tepelere çıkıyor ve geceleri sel riskine karşı nöbet tutuyor. Çadırlarda kalan köylüler havalar soğumadan güvenli yerlerde konut yapılmasını istiyor.

van

başkale

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2021

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Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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