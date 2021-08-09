İki kez selin vurduğu ve hala sel riskinin olduğu köyde tedirgin bekleyiş
16:03 09.08.2021 (güncellendi: 15:32 10.08.2021)
Bir hafta içinde iki kez sel felaketinin yaşandığı Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Esenyamaç Köyü ile hemen bitişiğindeki Oniki Dere Mezrası’nda selin yarattığı tahribat Sputnik objektiflerine yansıdı. 11 evin yıkıldığı köyde, vatandaşlar kış gelmeden güvenli yerlerde konut yapılmasını istiyor.
Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Esenyamaç Köyü ile bitişiğindeki Oniki Dere Mezrası’nda aynı hafta içinde yaşanan sel felaketi büyük tahribatlara yol açtı. 11 evin yıkıldığı köyde yaralar sarılırken, sel riski halen devam ediyor. Sel riski nedeniyle tedirgin olan köylüler her yağmur yağışında yüksek tepelere çıkıyor ve geceleri sel riskine karşı nöbet tutuyor. Çadırlarda kalan köylüler havalar soğumadan güvenli yerlerde konut yapılmasını istiyor.
© Sputnik / Sertac KayarEvleri yıkılan ve hasar gören köylüler AFAD’ın kurduğu çadırlarda yaşıyor. Her çadırda kadın, çocuk 7-8 kişi kalıyor.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Evleri yıkılan ve hasar gören köylüler AFAD’ın kurduğu çadırlarda yaşıyor. Her çadırda kadın, çocuk 7-8 kişi kalıyor.
© Sputnik / Sertac KayarKadınlar bir taraftan sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da çadırda günlük işlerini yapmaya çalışıyor.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Kadınlar bir taraftan sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da çadırda günlük işlerini yapmaya çalışıyor.
© Sputnik / Sertac KayarSel riskinin devam ettiği köyde kadınların tedirgin bekleyişi.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Sel riskinin devam ettiği köyde kadınların tedirgin bekleyişi.
© Sputnik / Sertac KayarÇamur deryasına dönen köyde bir kadın, az miktarda akan suyun altında ayakkabısını temizlemeye çalışıyor.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Çamur deryasına dönen köyde bir kadın, az miktarda akan suyun altında ayakkabısını temizlemeye çalışıyor.
© Sputnik / Sertac KayarYıkılan evlerinden kullanılabilecek eşya çıkarmaya çalışan bir çocuk.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Yıkılan evlerinden kullanılabilecek eşya çıkarmaya çalışan bir çocuk.
© Sputnik / Sertac KayarBir kadın, enkazın ve çamurun içinde sırtındaki çocuğu ile gelen yardımlardan aldığı bir yorganı ve birkaç çocuk elbisesini evine götürüyor.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Bir kadın, enkazın ve çamurun içinde sırtındaki çocuğu ile gelen yardımlardan aldığı bir yorganı ve birkaç çocuk elbisesini evine götürüyor.
© Sputnik / Sertac KayarKadınlar, çamur içinde kalan evlerinden kullanılabilecek eşyalarını çıkararak temizliyor.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Kadınlar, çamur içinde kalan evlerinden kullanılabilecek eşyalarını çıkararak temizliyor.
© Sputnik / Sertac KayarYıkılan evinin enkazında oturan kadının hüznü.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Yıkılan evinin enkazında oturan kadının hüznü.
© Sputnik / Sertaç Kayar Köyde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle kadınlar doldurdukları su bidonlarını çuvala koyarak evlerine taşıyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Köyde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle kadınlar doldurdukları su bidonlarını çuvala koyarak evlerine taşıyor.
© SputnikSelin getirdiği çamurla dolan evlerini temizlemeye çalışan kadınlar.
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© Sputnik
Selin getirdiği çamurla dolan evlerini temizlemeye çalışan kadınlar.