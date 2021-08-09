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Akşam Postası - Sputnik Türkiye
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210809/ikizkoylu-nejla-isik-mugla-bu-kadar-yanmisken-bizim-ormanimizi-kesmek-istiyorlar-bu-akil-alir-bir-1045203937.html
İkizköylü Nejla Işık: Muğla bu kadar yanmışken bizim ormanımızı kesmek istiyorlar, bu akıl alır mı?
İkizköylü Nejla Işık: Muğla bu kadar yanmışken bizim ormanımızı kesmek istiyorlar, bu akıl alır mı?
Muğla İkizköy'ün sakinlerinden Nejla Işık, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Işık, “Bir ağaç daha kestirmeyiz. İkizköylüler direnecek... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T21:35+0300
2021-08-11T15:51+0300
akşam postasi
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orman yangını
muğla
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Aksam Postasi - 09082021
Aksam Postasi - 09082021
Muğla İkizköy’de termik santral için orman içinde kömür ocağı açılmasını engellemek amacıyla temmuzdan bu yana eylem yapan köylülerden Nejla Işık, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Işık, “Bir ağaç daha kestirmeyiz. İkizköylüler direnecek vermeycek ormanını” ifadesini kullandı.'Adalete güvenmek istiyoruz'Durumu mahkemeye taşıdıklarını ve adalete güvenmek istediklerini söyleyen doğma büyüme İkizköylü olan Nejla Işık’ın açıklamaları şöyle:
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programlar, orman yangını, muğla, ağaç, аудио, çevre

İkizköylü Nejla Işık: Muğla bu kadar yanmışken bizim ormanımızı kesmek istiyorlar, bu akıl alır mı?

21:35 09.08.2021 (güncellendi: 15:51 11.08.2021)
AKŞAM POSTASI
Aksam Postasi - 09082021
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Muğla İkizköy'ün sakinlerinden Nejla Işık, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Işık, “Bir ağaç daha kestirmeyiz. İkizköylüler direnecek, vermeyecek ormanını” dedi.
Muğla İkizköy’de termik santral için orman içinde kömür ocağı açılmasını engellemek amacıyla temmuzdan bu yana eylem yapan köylülerden Nejla Işık, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Işık, “Bir ağaç daha kestirmeyiz. İkizköylüler direnecek vermeycek ormanını” ifadesini kullandı.

'Adalete güvenmek istiyoruz'

Durumu mahkemeye taşıdıklarını ve adalete güvenmek istediklerini söyleyen doğma büyüme İkizköylü olan Nejla Işık’ın açıklamaları şöyle:
"Kömür çıkartıp elektrik üreteceklermiş. İkizköy’ün geri kalan kısmında her şeyi yok ettiler. Ben de dahil olmak üzere buranın yerlileri olarak bir avuç toprağımızı vermek istemiyoruz. Termik santral işleticisi şirket hem köylünün elinden toprağını almak için ihbarnameler gönderiyor , hem de Akbelen Ormanı’nı kesmek istiyor. Bir tarafta tarım arazilerimiz, bir tarafta 740 dönümlük Akbelen Ormanı var. Ağaçları keserse burası nefessiz kalır. Şuan bile her sabah kömür kokusuyla uyanıyoruz. Akciğer ve astım hastası olanlar burada yaşayamıyor. Akbelen Ormanı'nı kaybetmemek için 17 Temmuz'dan bu yana burada nöbet çadırı oluşturduk. Çıkan orman yangınlarıyla buranın hiçbir alakası olmamasına rağmen burada 'yangını önlemek için' diyerek 100 ağacımızı daha kesmişler. Sesleri duyar duymaz geldik. Hemen onları oradan çıkarttık. Jandarma, afet alanında bulunmamamızı söyleyerek bizi çıkarmak istiyor ama bulunduğumuz alan şahsa ait. Muğla, yandı bitti, kül oldu. Akbelen Ormanı bizim için artık çok daha önemli ve biz burayı terk etmiyoruz. Ormanlar bu kadar yanıyorken burada ağaç kesmeye hakları olabilir mi?"
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