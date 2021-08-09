https://tr.sputniknews.com/20210809/ikizkoylu-nejla-isik-mugla-bu-kadar-yanmisken-bizim-ormanimizi-kesmek-istiyorlar-bu-akil-alir-bir-1045203937.html

İkizköylü Nejla Işık: Muğla bu kadar yanmışken bizim ormanımızı kesmek istiyorlar, bu akıl alır mı?

İkizköylü Nejla Işık: Muğla bu kadar yanmışken bizim ormanımızı kesmek istiyorlar, bu akıl alır mı?

Muğla İkizköy'ün sakinlerinden Nejla Işık, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Işık, “Bir ağaç daha kestirmeyiz. İkizköylüler direnecek... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T21:35+0300

2021-08-09T21:35+0300

2021-08-11T15:51+0300

akşam postasi

programlar

radyo

orman yangını

muğla

ağaç

çevre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047208273_0:0:613:344_1920x0_80_0_0_595b25c3d95c321ad7692fcb003ab32e.jpg

Aksam Postasi - 09082021 Aksam Postasi - 09082021

Muğla İkizköy’de termik santral için orman içinde kömür ocağı açılmasını engellemek amacıyla temmuzdan bu yana eylem yapan köylülerden Nejla Işık, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Işık, “Bir ağaç daha kestirmeyiz. İkizköylüler direnecek vermeycek ormanını” ifadesini kullandı.'Adalete güvenmek istiyoruz'Durumu mahkemeye taşıdıklarını ve adalete güvenmek istediklerini söyleyen doğma büyüme İkizköylü olan Nejla Işık’ın açıklamaları şöyle:

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

programlar, orman yangını, muğla, ağaç, аудио, çevre