https://tr.sputniknews.com/20210809/imamoglundan-kurban-bagisi-paylasimi-kampanya-surecinde-kadinlar-istihdam-edildi-1045200084.html

İmamoğlu'ndan kurban bağışı paylaşımı: Kampanya sürecinde kadınlar istihdam edildi

İmamoğlu'ndan kurban bağışı paylaşımı: Kampanya sürecinde kadınlar istihdam edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurban bağışı kampanyası kapsamında hazırlanan konservelerin yakında dağılacağını belirterek paylaştığı... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T14:51+0300

2021-08-09T14:51+0300

2021-08-09T14:51+0300

türkiye

dünya

haberler

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kurban

kurbanlık

kurban bayramı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192417_8:-1:1356:762_1920x0_80_0_0_8386d6ecad67edbd0f07bf4d000551b0.jpg

İBB'nin hazırladığı videoda, bağış kampanyası sürecinde kadınların istihdam edildiği belirtilirken kurban derilerinden elde edilecek gelirin de ayrıca burs olarak dağıtılacağı ifade edildi.Konservelerin hazırlanış aşamasını ve hazırlayan İBB çalışanlarının verdiği demeci paylaşan İmamoğlu, "Bağışlarıyla 230 bin ailemize destek olan bütün hayırseverlere teşekkürler. Konservelerimiz 21 günlük dinlenme sürecini tamamladıktan sonra evlere dağıtılacak. Ulaştığımız her yuva dayanışmamızı çok daha güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, haberler, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kurban, kurbanlık, kurban bayramı