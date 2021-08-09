Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210809/iskur-yilin-ilk-6-ayinda-564-bin-kisi-issizlik-sigortasi-basvurusu-yapti-162-bin-basvuru-kabul-1045200472.html
İŞKUR: Yılın ilk 6 ayında 564 bin kişi işsizlik sigortası başvurusu yaptı, 162 bin başvuru kabul edildi
İŞKUR: Yılın ilk 6 ayında 564 bin kişi işsizlik sigortası başvurusu yaptı, 162 bin başvuru kabul edildi
İşten çıkarma yasağının yürürlükte olduğu yılın ilk 6 ayında 564 bin kişi işsizlik sigortası başvurusu yaptı, 162 bin işsizin işsizlik ödeneği başvurusu kabul... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T15:08+0300
2021-08-09T15:08+0300
türkiye
dünya
haberler
türkiye
işkur
işsizlik
başvuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103876/05/1038760551_0:-1:1018:576_1920x0_80_0_0_c3c4c82ca837e1d036f98c741284076d.jpg
İŞKUR'un açıkladığı Ocak-Haziran 2021 dönemi Aylık İstatistik Bülteni'ne göre işten çıkarmanın yasak olduğu Ocak-Haziran 2021 arasında 564 bin işsiz işsizlik ödeneği için başvurdu.Duvar’ın haberine göre, 162 bin işsizin işsizlik ödeneği başvurusu kabul edildi. Bu durum 2021 yılının ilk 6 ayında 564 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor. Sadece Haziran 2021 döneminde 104 bin işsiz İŞKUR'a başvurdu. Veriler işten çıkarma yasağının kalktığı Temmuz 2021 dönemini kapsamıyor.Temmuz ayında kurum aracılığıyla 123 bin 531 işe yerleşme gerçekleştiÖte yandan İŞKUR verilerine göre Temmuz ayında kurum aracılığıyla 123 bin 531 işe yerleşme gerçekleşti. Ocak-Temmuz 2021 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde oldu.İŞKUR’un Temmuz ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 160 bin 926, Ocak-Temmuz döneminde ise 940 bin 738 olarak açıklandıEn fazla açık iş imalat sanayi sektöründeAçık işlerin yüzde 98.8’i özel sektörden alındı. Sektörler itibariyle en fazla açık iş 435 bin 800 açık iş ile imalat sanayi sektöründen geldi. En çok açık iş 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.5 artış göstererek 2 milyon 995 bin 607 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 52.2’si erkek, yüzde 47.8’i kadın, yüzde 37.9’i 15-24 yaş grubunda.Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 37 bin 348 kişi yararlandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103876/05/1038760551_0:-1:916:576_1920x0_80_0_0_b5a4f2e7ce0c46c1b67d627ff58c484c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, işkur, işsizlik, başvuru

İŞKUR: Yılın ilk 6 ayında 564 bin kişi işsizlik sigortası başvurusu yaptı, 162 bin başvuru kabul edildi

15:08 09.08.2021
© AAİşsizlik
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AA
Abone ol
İşten çıkarma yasağının yürürlükte olduğu yılın ilk 6 ayında 564 bin kişi işsizlik sigortası başvurusu yaptı, 162 bin işsizin işsizlik ödeneği başvurusu kabul edildi. İŞKUR, en çok açık iş olan meslekleri açıkladı.
İŞKUR'un açıkladığı Ocak-Haziran 2021 dönemi Aylık İstatistik Bülteni'ne göre işten çıkarmanın yasak olduğu Ocak-Haziran 2021 arasında 564 bin işsiz işsizlik ödeneği için başvurdu.
Duvar’ın haberine göre, 162 bin işsizin işsizlik ödeneği başvurusu kabul edildi. Bu durum 2021 yılının ilk 6 ayında 564 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor. Sadece Haziran 2021 döneminde 104 bin işsiz İŞKUR'a başvurdu. Veriler işten çıkarma yasağının kalktığı Temmuz 2021 dönemini kapsamıyor.

Temmuz ayında kurum aracılığıyla 123 bin 531 işe yerleşme gerçekleşti

Öte yandan İŞKUR verilerine göre Temmuz ayında kurum aracılığıyla 123 bin 531 işe yerleşme gerçekleşti. 
Ocak-Temmuz 2021 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde oldu.
İŞKUR’un Temmuz ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 160 bin 926, Ocak-Temmuz döneminde ise 940 bin 738 olarak açıklandı

En fazla açık iş imalat sanayi sektöründe

Açık işlerin yüzde 98.8’i özel sektörden alındı. Sektörler itibariyle en fazla açık iş 435 bin 800 açık iş ile imalat sanayi sektöründen geldi. En çok açık iş 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.
Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.5 artış göstererek 2 milyon 995 bin 607 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 52.2’si erkek, yüzde 47.8’i kadın, yüzde 37.9’i 15-24 yaş grubunda.
Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 37 bin 348 kişi yararlandı.
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var