https://tr.sputniknews.com/20210809/ispanyadan-gelen-pilotlar-ilk-defa-boyle-buyuk-bir-yanginla-karsilasiyoruz-1045200047.html

İspanya'dan gelen pilotlar: İlk defa böyle büyük bir yangınla karşılaşıyoruz

İspanya'dan gelen pilotlar: İlk defa böyle büyük bir yangınla karşılaşıyoruz

Türkiye'deki yangınlara havadan destek vermek için İspanya'dan gelen ekip ilk defa bu büyüklükte bir yangın gördüklerini söyledi. Ekibin saha koordinatörü 27... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T14:48+0300

2021-08-09T14:48+0300

2021-08-10T20:00+0300

türkiye

haberler

akdeniz

ege

orman yangını

ispanya

yangın söndürme

ekip

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

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İspanya'dan gelen ve Dalaman Havalimanı'na konuşlanan 2 uçak, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katıldı. İspanyol ekip, Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede önemli rol üstlendi.Ekibin saha koordinatörü Major Juan Borrego, Türk yetkililerle çok iyi çalıştıklarını söyledi. Kendi takımları ile Türkiye'den destek veren takımların çok iyi bir koordinasyon kurduğunu belirten Borrego, "Toplamda 27 kişilik bir ekibiz. 5 kişi acil yönetimde çalışıyor, 22 kişi de uçağın kalkış ve inişinden sorumlu. Gerçekten çok büyük bir yangın olduğunu düşünüyoruz. İlk defa böyle büyük bir yangına katılıyoruz. İspanya'da bu tarz yangınlardan dolayı deneyimlerimiz oldu ama ilk defa böyle büyük bir yangınla karşılaşıyoruz" dedi.Borrego, Türkiye'nin misafirperverliğine hayran kaldıklarını, çalışma sürelerinde çok iyi vakit geçirdiklerini ifade etti.Türkiye'nin farklı ülkelerden farklı pilotlar ve uçakları bir merkezden başarıyla koordine ettiğini dile getiren Borrego, "Bu merkezden onları yönetmek gerçekten çok çok zor. Uçakların farklı kapasiteleri, farklı motorları, farklı su alma sistemleri olduğundan bunu yönetmek gerçekten çok zor ve bu bizi çok etkiledi. Türkiye'nin böyle bir güce sahip olması bizler için gerçekten çok mutluluk verici. Burada farklı ekiplerle çalışmak da mutluluk verici ve bu bizim için büyük bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.'Bölgedeki yangının son 9 yılda karşılaştıklarımın en büyüğü olduğunu söyleyebilirim'Yangın söndürme uçağının pilotu Reynaldo Fernandez Boyero ise uçağının tek seferde yaklaşık 6 ton su aldığını ve günde 15 seferle yangına su boşalttığını anlattı.Köyceğiz haricinde özellikle Milas'ta termik santral bölgesindeki yangının söndürülmesinde görev aldığını belirten Boyero, şunları kaydetti:Boyero, bölgedeki yangınlar tamamen sönünceye kadar bu mücadeleye sürdüreceklerini, bunun için de büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.İspanya'dan gelen ekibinin yangın söndürme mücadelesinde gösterdikleri özveri de kameralara yansıdı. Ekipler günün ilk ışıklarıyla başladıkları söndürme çalışmalarına hava kararıncaya kadar aralıksız devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210809/orman-yanginlarinda-13-gun-1045197700.html

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