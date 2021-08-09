https://tr.sputniknews.com/20210809/istanbul-il-saglik-muduru-memisoglu-dogurganligi-arttirmamiz-gerekiyor-lutfen-en-az-3-cocuk-yapalim-1045198092.html

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Doğurganlığı arttırmamız gerekiyor, lütfen en az 3 çocuk yapalım

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Doğurganlığı arttırmamız gerekiyor, lütfen en az 3 çocuk yapalım

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu "aşının kısırlık yaptığı" yönündeki iddialara tepki gösterirken asıl tehlikenin sezaryen doğum olduğunu ileri sürüp... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T11:52+0300

2021-08-09T11:52+0300

2021-08-09T11:53+0300

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Tüm dünyada salgınla mücadele sürerken aşılama çalışmaları devam ediyor.Aşı karşıtlarının öne sürdüğü, "aşıların kısırlık yapacağı" ve benzeri çeşitli iddialar nedeniyle kimi vatandaşların aşıdan uzak durduğu ifade edilirken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.Memişoğlu, kısırlık iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve bilimsel bir temel taşımadığını dile getirdi. Memişoğlu,"Aşı karşıtlığını engelleyemeyiz ama iyi niyetle bunlara inanan insanlarımıza seslenmek istiyorum" diyen Memişoğlu, şöyle konuştu:'Bizim önce sezaryenleri azaltmamız lazım'Memişoğlu açıklamasında, asıl tehlikenin sezaryen olduğunu öne sürerek, "Şu andaki maalesef yanlış ve yanlış uygulamalar doğurganlığımızı çok azaltmış durumda. Bu toplumumuzun bir 15-20 sene sonraki büyük risklerinden bir tanesi. Doğurganlığı azaltacak en önemli unsur aslında sezaryendir. Bizim önce sezaryenleri azaltmamız lazım. Sezaryenin bir doğum olayı olmadığını bütün toplumun bilmesi lazım. İstanbul’da ve Türkiye’de doğumlarımızı büyük oranda sezaryen yapmaya başladık. 2019 yılında İstanbul’da 235 bin 284 toplam doğum yapılmış, halbuki 2020 yılında bu 217 bin 131’e düşmüş. Yaklaşık yüzde 8 oranında az çocuk olmuş. Bunun en önemli nedeni çok net söylüyorum sezaryendir" ifadelerini kullandı.İstanbul’daki hastanelerde doğumhanelerin son teknolojik sistemlerle kadınların doğumlarını en rahat edecekleri şekilde tasarlandığını söyleyen Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Sezaryen büyük bir problem salgın kadar büyük bir problem" ifadelerini kullanan Memişoğlu, "Bugün 1.78’e düşmüş doğurganlık hızından bahsediyoruz İstanbul’da bu çok tehlikeli bir şey. Yaş ortalamasının büyüdüğünü görüyoruz annelerimizin. Bu tehlikeli bir şey. Sosyal anlamda da çocuğun gelişimi açısından kardeşin çok önemli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

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türkiye, haberler, koronavirüs, kovid-19, aşı, kısır