https://tr.sputniknews.com/20210809/istanbulda-saganak-yagis-etkili-olacak-1045197951.html

İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak

İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

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ege bölgesi

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Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, bu hafta Türkiye genelinde sağanak yağışlar görülecek. Ege Bölgesi ile Antalya, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nin (MEUS) 9 Ağustos'a ilişkin haritalarında orman yangınları riski açısından 'turuncu' kategoride gösterildi. 9 Ağustos tarihli haritada turuncu alarm verilen bölgeler artıyor.Ege Bölgesi'nin neredeyse tamamında turuncu renkle yüzde 60-70 oranlı risk uyarısı var. Antalya, Edirne, Güney Marmara, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa-Mardin arası bölgelerdeki risk alanları artış gösteriyor.Kavurucu sıcakların yaşandığı İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağışlar etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren ülkenin kuzeyinde etkili olacak olan sağanak yağışlar Kahmaranmaraş, Kayseri, Nevşehir, Kütahya, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Kars'ta etkili olacak.Perşembe günü sağanak yağış kuzeyde etkili olmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar hissedilir derecede olacak.

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