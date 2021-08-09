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İzmir'de 22 yaşındaki Şenay, erkek arkadaşının yanında başından vurulmuş halde bulundu
İzmir'de 22 yaşındaki Şenay, erkek arkadaşının yanında başından vurulmuş halde bulundu
İzmir Konak’ta erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet S.’nin (25) yanında Muhammet S.’ye ait silahla başından vurulmuş halde bulunan Şenay A.’nın (22)... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T02:09+0300
2021-08-09T05:31+0300
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Olay, 4 Ağustos akşamı İzmir Konak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otel odasından silah sesinin duyulması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir erkeğin yanında başından vurulmuş halde bir kadının görülmesi üzerine kadını hemen ambulansla hastaneye sevk etti.Yapılan incelemede, erkeğin kasten yaralama, gasp, mala zarar verme, hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan 25 yaşındaki Muhammet S., kadının ise 22 yaşındaki Şenay A. olduğu, olayda kullanılan silahın da Muhammet S.’ye ait olduğu tespit edildi. Şenay A.’nın, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, Muhammet S. ise tutuklandı. Olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor.Otel yetkilisinin ifadesinde; silah sesini duyduğunu, hemen yukarı çıkmak için hareketlendiği anda Muhammet S. isimli şahsın kucağında Şenay A. isimli şahsı yaralı olarak çıkardığını söylediği öğrenildi.Şüpheli, Şenay'ın silahı alarak kendi kafasına ateş ettiğini ileri sürdüMuhammet S.’nin ifadesinde ise olayda kullanılan silahın kendisine ait olduğunu, silahını yanına koyduğunu, Şenay A. ile tartıştıklarını, bu sırada Şenay A.’nın silahı alarak kendi kafasına ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.İşyerinin kayıtları ve kamera kayıtları incelendiğinde odaya dört kişi olarak giriş yapıldığı, diğer iki şahsın daha önce odadan çıkış yaptığı belirlenirken, oda içerisinde bir adet 7.65 boş kovan silah olduğu tespit edildi.
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türkiye, haberler, izmir, kadın cinayeti

İzmir'de 22 yaşındaki Şenay, erkek arkadaşının yanında başından vurulmuş halde bulundu

02:09 09.08.2021 (güncellendi: 05:31 09.08.2021)
© İHA / CEREN ATMACA - SİNAN YENİÇERİİzmir Konak’ta erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet S.’nin (25) yanında Muhammet S.’ye ait silahla başından vurulmuş halde bulunan Şenay A.’nın (22) tedavisi devam ediyor. Olayın intihar olup olmadığı araştırılırken, Muhammet S. ise tutuklandı.
İzmir Konak’ta erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet S.’nin (25) yanında Muhammet S.’ye ait silahla başından vurulmuş halde bulunan Şenay A.’nın (22) tedavisi devam ediyor. Olayın intihar olup olmadığı araştırılırken, Muhammet S. ise tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© İHA / CEREN ATMACA - SİNAN YENİÇERİ
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İzmir Konak’ta erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet S.’nin (25) yanında Muhammet S.’ye ait silahla başından vurulmuş halde bulunan Şenay A.’nın (22) tedavisi devam ediyor. Olayın intihar olup olmadığı araştırılırken, Muhammet S. ise tutuklandı.
Olay, 4 Ağustos akşamı İzmir Konak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otel odasından silah sesinin duyulması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir erkeğin yanında başından vurulmuş halde bir kadının görülmesi üzerine kadını hemen ambulansla hastaneye sevk etti.
Yapılan incelemede, erkeğin kasten yaralama, gasp, mala zarar verme, hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan 25 yaşındaki Muhammet S., kadının ise 22 yaşındaki Şenay A. olduğu, olayda kullanılan silahın da Muhammet S.’ye ait olduğu tespit edildi. Şenay A.’nın, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, Muhammet S. ise tutuklandı. Olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor.
Otel yetkilisinin ifadesinde; silah sesini duyduğunu, hemen yukarı çıkmak için hareketlendiği anda Muhammet S. isimli şahsın kucağında Şenay A. isimli şahsı yaralı olarak çıkardığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli, Şenay'ın silahı alarak kendi kafasına ateş ettiğini ileri sürdü

Muhammet S.’nin ifadesinde ise olayda kullanılan silahın kendisine ait olduğunu, silahını yanına koyduğunu, Şenay A. ile tartıştıklarını, bu sırada Şenay A.’nın silahı alarak kendi kafasına ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.
İşyerinin kayıtları ve kamera kayıtları incelendiğinde odaya dört kişi olarak giriş yapıldığı, diğer iki şahsın daha önce odadan çıkış yaptığı belirlenirken, oda içerisinde bir adet 7.65 boş kovan silah olduğu tespit edildi.
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