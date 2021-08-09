https://tr.sputniknews.com/20210809/kahvehanelere-sadece-asililar-alinsin-tartismasi-buyuyor-1045201420.html

Kahvehanelere ‘sadece aşılılar alınsın’ tartışması büyüyor

Kahvehanelere ‘sadece aşılılar alınsın’ tartışması büyüyor

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu’nun imzası ile yayınlanan, “Kahvehanelere iki doz aşı yaptırmayanların... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T16:11+0300

2021-08-09T16:11+0300

2021-08-10T09:21+0300

türkiye

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kahvehane

aşı

pandemi

kısıtlama

yasak

iki doz

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Kovid-19 salgınında vaka sayıları giderek artıyor. İşletmelerinin yeniden kapatılması riski ise esnafın en büyük korkusu. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu da salgının artışını önlemek için geçtiğimiz günlerde, “iki doz aşı almayanların kahvehanelere alınmaması” önerisi gündeme getirdi.Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven ise bu öneriye tepki gösterdi. Güven, “Oda olarak böyle bir karardan haberlerinin olmadığını” söyleyerek, kararın uygulanamayacağını ifade etti. Güven, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bu karar 114 oda olarak bize sorulmadan, görüşümüz alınmadan, Federasyon Başkanı tarafından alınmış olan bir tavsiye kararıdır. Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda almış olduğu resmi bir karar yoktur. Bu son derece yanlış bir tavsiye kararıdır” dedi.‘Aşıya karşı değiliz’Salgın sonrasında kahveci esnafının müşterisinin büyük oranda azaldığını savunan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:Kahveci esnafı olarak aşıya karşı olmadıklarının altını çizen İsa Güven, “Aşısını yaptıranlara kahvehane esnafı olarak çay ısmarlamaya hazırız. Ama müşterimize 'Sen aşı olmadın gelme' diyemeyiz. Tüm esnafımıza ve halkımıza aşı yapılmalı” dedi.

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2021

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türkiye, haberler, kahvehane, aşı, pandemi, kısıtlama, yasak, iki doz