https://tr.sputniknews.com/20210809/kahvehanelere-sadece-asililar-alinsin-tartismasi-buyuyor-1045201420.html
Kahvehanelere ‘sadece aşılılar alınsın’ tartışması büyüyor
Kahvehanelere ‘sadece aşılılar alınsın’ tartışması büyüyor
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu’nun imzası ile yayınlanan, “Kahvehanelere iki doz aşı yaptırmayanların... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T16:11+0300
2021-08-09T16:11+0300
2021-08-10T09:21+0300
türkiye
dünya
haberler
kahvehane
aşı
pandemi
kısıtlama
yasak
iki doz
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Kovid-19 salgınında vaka sayıları giderek artıyor. İşletmelerinin yeniden kapatılması riski ise esnafın en büyük korkusu. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu da salgının artışını önlemek için geçtiğimiz günlerde, “iki doz aşı almayanların kahvehanelere alınmaması” önerisi gündeme getirdi.Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven ise bu öneriye tepki gösterdi. Güven, “Oda olarak böyle bir karardan haberlerinin olmadığını” söyleyerek, kararın uygulanamayacağını ifade etti. Güven, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bu karar 114 oda olarak bize sorulmadan, görüşümüz alınmadan, Federasyon Başkanı tarafından alınmış olan bir tavsiye kararıdır. Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda almış olduğu resmi bir karar yoktur. Bu son derece yanlış bir tavsiye kararıdır” dedi.‘Aşıya karşı değiliz’Salgın sonrasında kahveci esnafının müşterisinin büyük oranda azaldığını savunan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:Kahveci esnafı olarak aşıya karşı olmadıklarının altını çizen İsa Güven, “Aşısını yaptıranlara kahvehane esnafı olarak çay ısmarlamaya hazırız. Ama müşterimize 'Sen aşı olmadın gelme' diyemeyiz. Tüm esnafımıza ve halkımıza aşı yapılmalı” dedi.
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Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, haberler, kahvehane, aşı, pandemi, kısıtlama, yasak, iki doz
Kahvehanelere ‘sadece aşılılar alınsın’ tartışması büyüyor
16:11 09.08.2021 (güncellendi: 09:21 10.08.2021)
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu’nun imzası ile yayınlanan, “Kahvehanelere iki doz aşı yaptırmayanların alınmaması” kararı, kahveci esnafı tarafından tepkiyle karşılandı. Kararın uygulanamayacağını savunan Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, “Müşterimize gelmemesini nasıl söyleriz” dedi.
Kovid-19
salgınında vaka sayıları giderek artıyor. İşletmelerinin yeniden kapatılması riski ise esnafın en büyük korkusu. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu
da salgının artışını önlemek için geçtiğimiz günlerde, “iki doz aşı almayanların kahvehanelere alınmaması”
önerisi gündeme getirdi.
Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven
ise bu öneriye tepki gösterdi
. Güven, “Oda olarak böyle bir karardan haberlerinin olmadığını”
söyleyerek, kararın uygulanamayacağını ifade etti. Güven, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bu karar 114 oda olarak bize sorulmadan, görüşümüz alınmadan, Federasyon Başkanı tarafından alınmış olan bir tavsiye kararıdır. Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda almış olduğu resmi bir karar yoktur. Bu son derece yanlış bir tavsiye kararıdır”
dedi.
‘Aşıya karşı değiliz’
Salgın sonrasında
kahveci esnafının müşterisinin büyük oranda azaldığını savunan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu anda 50 masalık bir kahvehanedeyim, 4-5 masada anca müşteri var. Ben, bu müşterilerin aşılarını nasıl sorayım ve siz gelmeyin diyeyim. Biz kahvehane işletmecileri olarak bu karar karşıyız. Eğer böyle bir karar alınacak ise sadece kahvehane esnafı için değil tüm sektörler için uygulanmalı. Mesela ben uçağa bindim, kimse bana ‘aşını yaptırdın mı, yaptırmadın mı’ diye sormadı. Şimdi biz bu karar nasıl uyalım.”
Kahveci esnafı olarak aşıya karşı olmadıklarının altını çizen İsa Güven, “Aşısını yaptıranlara kahvehane esnafı olarak çay ısmarlamaya hazırız. Ama müşterimize 'Sen aşı olmadın gelme' diyemeyiz. Tüm esnafımıza ve halkımıza aşı yapılmalı” dedi.