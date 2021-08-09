Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210809/kahvehanelere-sadece-asililar-alinsin-tartismasi-buyuyor-1045201420.html
Kahvehanelere ‘sadece aşılılar alınsın’ tartışması büyüyor
Kahvehanelere ‘sadece aşılılar alınsın’ tartışması büyüyor
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu’nun imzası ile yayınlanan, “Kahvehanelere iki doz aşı yaptırmayanların... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T16:11+0300
2021-08-10T09:21+0300
türkiye
dünya
haberler
kahvehane
aşı
pandemi
kısıtlama
yasak
iki doz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1045201327_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c59a9fd4d0c326caaafb38a0f984b96e.jpg
Kovid-19 salgınında vaka sayıları giderek artıyor. İşletmelerinin yeniden kapatılması riski ise esnafın en büyük korkusu. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu da salgının artışını önlemek için geçtiğimiz günlerde, “iki doz aşı almayanların kahvehanelere alınmaması” önerisi gündeme getirdi.Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven ise bu öneriye tepki gösterdi.  Güven, “Oda olarak böyle bir karardan haberlerinin olmadığını” söyleyerek, kararın uygulanamayacağını ifade etti.  Güven, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bu karar 114 oda olarak bize sorulmadan, görüşümüz alınmadan, Federasyon Başkanı tarafından alınmış olan bir tavsiye kararıdır. Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda almış olduğu resmi bir karar yoktur. Bu son derece yanlış bir tavsiye kararıdır” dedi.‘Aşıya karşı değiliz’Salgın sonrasında kahveci esnafının müşterisinin büyük oranda azaldığını savunan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:Kahveci esnafı olarak aşıya karşı olmadıklarının altını çizen İsa Güven, “Aşısını yaptıranlara kahvehane esnafı olarak çay ısmarlamaya hazırız. Ama müşterimize 'Sen aşı olmadın gelme' diyemeyiz. Tüm esnafımıza ve halkımıza aşı yapılmalı” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1045201327_122:0:770:486_1920x0_80_0_0_fa0f6a7f4a6391c169c4fb0fdb333ef0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, kahvehane, aşı, pandemi, kısıtlama, yasak, iki doz

Kahvehanelere ‘sadece aşılılar alınsın’ tartışması büyüyor

16:11 09.08.2021 (güncellendi: 09:21 10.08.2021)
© AAkahvehane
kahvehane - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu’nun imzası ile yayınlanan, “Kahvehanelere iki doz aşı yaptırmayanların alınmaması” kararı, kahveci esnafı tarafından tepkiyle karşılandı. Kararın uygulanamayacağını savunan Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, “Müşterimize gelmemesini nasıl söyleriz” dedi.
Kovid-19 salgınında vaka sayıları giderek artıyor. İşletmelerinin yeniden kapatılması riski ise esnafın en büyük korkusu. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu da salgının artışını önlemek için geçtiğimiz günlerde, “iki doz aşı almayanların kahvehanelere alınmaması” önerisi gündeme getirdi.
Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven ise bu öneriye tepki gösterdi.  Güven, “Oda olarak böyle bir karardan haberlerinin olmadığını” söyleyerek, kararın uygulanamayacağını ifade etti.  Güven, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bu karar 114 oda olarak bize sorulmadan, görüşümüz alınmadan, Federasyon Başkanı tarafından alınmış olan bir tavsiye kararıdır. Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda almış olduğu resmi bir karar yoktur. Bu son derece yanlış bir tavsiye kararıdır” dedi.

‘Aşıya karşı değiliz’

Salgın sonrasında kahveci esnafının müşterisinin büyük oranda azaldığını savunan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu anda 50 masalık bir kahvehanedeyim, 4-5 masada anca müşteri var. Ben, bu müşterilerin aşılarını nasıl sorayım ve siz gelmeyin diyeyim. Biz kahvehane işletmecileri olarak bu karar karşıyız. Eğer böyle bir karar alınacak ise sadece kahvehane esnafı için değil tüm sektörler için uygulanmalı. Mesela ben uçağa bindim, kimse bana ‘aşını yaptırdın mı, yaptırmadın mı’ diye sormadı. Şimdi biz bu karar nasıl uyalım.”
Kahveci esnafı olarak aşıya karşı olmadıklarının altını çizen İsa Güven, “Aşısını yaptıranlara kahvehane esnafı olarak çay ısmarlamaya hazırız. Ama müşterimize 'Sen aşı olmadın gelme' diyemeyiz. Tüm esnafımıza ve halkımıza aşı yapılmalı” dedi.
912000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var