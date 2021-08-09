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https://tr.sputniknews.com/20210809/kapalicarsinin-girisinde-yangin-1045202387.html
Kapalıçarşı'nın girişinde yangın
Kapalıçarşı'nın girişinde yangın
Tarihi Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa Caddesi tarafındaki girişindeki bir dükkânda yangın çıktı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T17:49+0300
2021-08-09T17:57+0300
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Kapalıçarşı'da klimanın neden olduğu belirtilen yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yükselen dumanlar paniğe neden olurken yangının kısa sürede söndürüldü.
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türkiye, haberler, istanbul, kapalıçarşı, yangın, itfaiyeci

Kapalıçarşı'nın girişinde yangın

17:49 09.08.2021 (güncellendi: 17:57 09.08.2021)
© DHAKapalıçarşı'nın girişinde yangın
Kapalıçarşı'nın girişinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© DHA
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Tarihi Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa Caddesi tarafındaki girişindeki bir dükkânda yangın çıktı.
Kapalıçarşı'da klimanın neden olduğu belirtilen yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yükselen dumanlar paniğe neden olurken yangının kısa sürede söndürüldü.
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