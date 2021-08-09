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https://tr.sputniknews.com/20210809/kapalicarsinin-girisinde-yangin-1045202387.html
Kapalıçarşı'nın girişinde yangın
Kapalıçarşı'nın girişinde yangın
Tarihi Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa Caddesi tarafındaki girişindeki bir dükkânda yangın çıktı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T17:49+0300
2021-08-09T17:49+0300
2021-08-09T17:57+0300
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Kapalıçarşı'da klimanın neden olduğu belirtilen yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yükselen dumanlar paniğe neden olurken yangının kısa sürede söndürüldü.
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türkiye, haberler, istanbul, kapalıçarşı, yangın, itfaiyeci
Kapalıçarşı'nın girişinde yangın
17:49 09.08.2021 (güncellendi: 17:57 09.08.2021)
Tarihi Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa Caddesi tarafındaki girişindeki bir dükkânda yangın çıktı.
Kapalıçarşı'da klimanın neden olduğu belirtilen yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yükselen dumanlar paniğe neden olurken yangının kısa sürede söndürüldü.