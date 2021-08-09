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https://tr.sputniknews.com/20210809/kayip-kizlara-ait-esyalar-avcilar-sahilinde-bulundu-1045203406.html
Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu
Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Avcılar'da görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Kızlardan birine ait eşyalar da sahilde... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T19:50+0300
2021-08-09T19:50+0300
2021-08-09T20:22+0300
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Hadımköy'de kaybolan 15 yaşındaki Eslem Tuana Yüksel, 13 yaşındaki Efsa Yüksel ve 11 yaşındaki Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı.Eşyaların fotoğrafını gören anne Saliha Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı.
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Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu 19:50 09.08.2021 (güncellendi: 20:22 09.08.2021)
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Avcılar'da görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Kızlardan birine ait eşyalar da sahilde bulundu.
Hadımköy
'de kaybolan
15 yaşındaki Eslem Tuana Yüksel, 13 yaşındaki Efsa Yüksel
ve
11 yaşındaki Nazar Memiş
isimli
3 kız çocuğunu arama çalışmaları
devam ediyor.
Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı.
Eşyaların fotoğrafını gören anne Saliha Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı.