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Kitapçıdaki 'Dedem bana tecavüz etti' notu: Adamın 8 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
Kitapçıdaki 'Dedem bana tecavüz etti' notu: Adamın 8 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
Bursa’da, kitapçıya bırakılan ‘Dedem bana tecavüz etti’ yazısı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle notu 23 yaşındaki... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T15:30+0300
2021-08-09T15:30+0300
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bursa
kitapçı
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tecavüz
kadın
dede
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Bursa’daki bir kitapçıda, ‘Dedem bana tecavüz etti’ yazılı notu gören müşteri, fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım kısa süre içinde hızla yayıldı. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden, bir genç kızın kalem reyonunda test amaçlı koyulan kağıda notu yazdığı tespit edildi. Polis, notu yazan kişinin alışveriş yaptığını, ödemede banka kartı kullandığını ve bu sayede notu yazanın G.B. olduğunu belirledi.DHA’nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, evine gittiği G.B.’nin ve annesinin ifadesini aldı. Anne, kızının psikolojik sorunları olduğunu ve antidepresan ilaçlar kullandığını ifade etti. Notta bahsedilen dedenin ise 2013 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. İfadesi alınan G.B., “Bahsettiğim kişi annemin babası olan dedemdi. Ben 8 yaşındayken bana cinsel organını göstermişti. Ben de notu o yüzden yazdım” dedi.Öte yandan G.B.’nin notu yazdığı anlar, kitapçıdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. G.B.’nin kalem reyonundaki kağıdı görünce notu yazdığı daha sonra da reyondan ayrıldığı görüntülerde yer aldı.
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türkiye, haberler, bursa, kitapçı, not, tecavüz, kadın, dede

Kitapçıdaki 'Dedem bana tecavüz etti' notu: Adamın 8 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

15:30 09.08.2021
© DHAKitapçıdaki 'Dedem bana tecavüz etti' notu: Adamın 8 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
Kitapçıdaki 'Dedem bana tecavüz etti' notu: Adamın 8 yıl önce öldüğü ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© DHA
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Bursa’da, kitapçıya bırakılan ‘Dedem bana tecavüz etti’ yazısı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle notu 23 yaşındaki G.B.’nin yazdığını saptadı. G.B.’nin annesi psikolojik sorunları olduğu iddia etti. Dedesinin de 8 yıl önce öldüğü öğrenildi.
Bursa’daki bir kitapçıda, ‘Dedem bana tecavüz etti’ yazılı notu gören müşteri, fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım kısa süre içinde hızla yayıldı. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. 
Bunun üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden, bir genç kızın kalem reyonunda test amaçlı koyulan kağıda notu yazdığı tespit edildi. Polis, notu yazan kişinin alışveriş yaptığını, ödemede banka kartı kullandığını ve bu sayede notu yazanın G.B. olduğunu belirledi.
DHA’nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, evine gittiği G.B.’nin ve annesinin ifadesini aldı. Anne, kızının psikolojik sorunları olduğunu ve antidepresan ilaçlar kullandığını ifade etti. Notta bahsedilen dedenin ise 2013 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. İfadesi alınan G.B., “Bahsettiğim kişi annemin babası olan dedemdi. Ben 8 yaşındayken bana cinsel organını göstermişti. Ben de notu o yüzden yazdım” dedi.
Öte yandan G.B.’nin notu yazdığı anlar, kitapçıdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. G.B.’nin kalem reyonundaki kağıdı görünce notu yazdığı daha sonra da reyondan ayrıldığı görüntülerde yer aldı.
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