https://tr.sputniknews.com/20210809/kuleba-ukraynanin-natoya-uyeligi-konusu-tunel-kazmak-gibi-1045199332.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO’ya üyeliği konusu tünel kazmak gibi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO’ya üyeliği konusu tünel kazmak gibi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkesinin NATO’ya girmesi meselesinin ‘tünel kazmaya’ benzediğini söyledi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T13:46+0300

2021-08-09T13:46+0300

2021-08-09T13:52+0300

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Ukraina 24 televizyonunda konuşan Kuleba, “Bunun çift yönlü bir yol olduğunu düşünüyorum. Suyun altında tünel kazmak gibi. İki uçtan kazmaya başlanıyor ve belli bir yerde birleşiyor. Bazen partnerlerimiz daha fazlasını istiyor, tıpkı 2013’te Ortaklık Anlaşması imzalamak istedikleri gibi. Dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç bunu reddetmişti. Bazen de biz daha fazlasını istiyoruz, daha fazla fikir, amaç sunuluyor, onlar da bunlara itidalli yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.Birilerinin Ukrayna’ya bir şeyler borçlu olduğu, ancak Ukrayna’nın hiçbir şey yapmaması gerektiği gibi bir görüşe sahip olmadığını belirten Kuleba, “Sadece bizim bir şeyler yapmamız, öbür tarafınsa öylece oturup beklemesi gerektiği şeklindeki düşünceyi de desteklemiyorum. Bu iki partnerin aynı neticeye doğru hareket etmesi gereken bir durum” dedi.Kuleba’ya göre Kiev için asıl mesele, Ukrayna’nın Batı ülkeleri tarafından ‘Rus dünyasının’ asi bir vilayeti, bir tampon bölgesi, Rusya ile aralarındaki bir alan olarak değil, Batı’nın bir parçası olarak tanınması.Kuleba, “Söz konusu karar alındığında Avrupa’ya ve Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecimiz çok daha hızlanacak” dedi.

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haberler, avrupa, ukrayna, nato, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba