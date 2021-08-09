https://tr.sputniknews.com/20210809/lavrov-bati-duma-secimlerinin-sonuclariyla-ilgili-kafalarda-kuskular-yaratmaya-hazirlaniyor-1045204599.html

Lavrov: Batı, Duma seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili kafalarda kuşkular yaratmaya hazırlanıyor

Lavrov: Batı, Duma seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili kafalarda kuşkular yaratmaya hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nun Rusya’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili kafalarda kuşkular yaratmaya çalışmak için posta... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T23:12+0300

2021-08-09T23:12+0300

2021-08-10T18:28+0300

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Birleşik Rusya Partisi’nin Kamu Desteği Merkezi’nin açılışında konuşan Lavrov, “Yurtdışında, her şeyden önce Batılı ortaklarımızda iç işlerimizde, özellikle de seçimlere özel ilgi var. Seçim sürecini her ne pahasına olursa olsun zorlaştırmak için uluslararası örgütlerden yararlanmaya çalışıyorlar. AGİT’i, doğrudan bu örgütün yükümlülüklerine aykırı ve kabul edilemez eylemler için kullanıyorlar. Demokrasi ile ilgili konular ve insan hakları ile uğraşması gereken büroyu kullanıyorlar” ifadesini kullandı.Lavrov, “Ek adımlar için hazırlık yapıldığını da biliyoruz, misal seçim sonuçlarıyla ilgili kafalarda kuşkular yaratmaya çalışmak için uygun zemin hazırlamak istiyorlar. Bunları takip ediyoruz ve ilgili sonuçlar çıkarıp, uygun tedbirler alacağız” diye ekledi.

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haberler, sergey lavrov, duma, batı, rusya