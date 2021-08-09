https://tr.sputniknews.com/20210809/lavrovdan-tokyo-2020-degerlendirmesi-onyargi-tezahurlerine-ragmen-rusya-parladi-1045204724.html

Lavrov’dan Tokyo 2020 değerlendirmesi: Önyargı tezahürlerine rağmen Rusya parladı

Lavrov’dan Tokyo 2020 değerlendirmesi: Önyargı tezahürlerine rağmen Rusya parladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bariz önyargı tezahürlerine rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda hakkıyla temsil edilen Rusya adına büyük sevinç duyduğunu... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T23:52+0300

2021-08-09T23:52+0300

2021-08-10T18:28+0300

dünya

haberler

sergey lavrov

rusya

2020 tokyo olimpiyatları

rusya olimpiyat komitesi (roc)

madalya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044374713_0:31:2676:1536_1920x0_80_0_0_fbec2ac8cf752ed37ed8c838812c1086.jpg

Rusya milli takımının da katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı basın mensuplarına değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bariz önyargı tezahürlerine rağmen müsabakalarda hakkıyla temsil edilen Rusya adına büyük sevinç duyduğunu söyledi.Lavrov, "Tabii ki bu gençlerin, antrenörlerinin, masörlerinin, doktorlarının en onurlu şekilde temsil ettikleri ülkemiz adına büyük sevinç ve gurur duyguları hakim. Bariz önyargı tezahürlerine rağmen parladılar" diye konuştu.Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans gösteren Rus milli takımı, 71 madalya ile genel madalya sıralamasında beşinci oldu. Rus sporcular Tokyo 2020’de 20 altın, 28 gümüş ve 23 bronz madalya kazandı.ABD milli takımının 113 madalya (39, 41, 33) ile lider konumuna yerleştiği Tokyo 2020’de Çin, 88 (38, 32, 18) madalya ile ikinci, Japonya da 58 (27, 14, 17) madalya ile üçüncü sırada yer aldı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, sergey lavrov, rusya, 2020 tokyo olimpiyatları, rusya olimpiyat komitesi (roc), madalya