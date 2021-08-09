https://tr.sputniknews.com/20210809/lavrovdan-tokyo-2020-degerlendirmesi-onyargi-tezahurlerine-ragmen-rusya-parladi-1045204724.html
Lavrov’dan Tokyo 2020 değerlendirmesi: Önyargı tezahürlerine rağmen Rusya parladı
Lavrov’dan Tokyo 2020 değerlendirmesi: Önyargı tezahürlerine rağmen Rusya parladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bariz önyargı tezahürlerine rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda hakkıyla temsil edilen Rusya adına büyük sevinç duyduğunu... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T23:52+0300
2021-08-09T23:52+0300
2021-08-10T18:28+0300
dünya
haberler
sergey lavrov
rusya
2020 tokyo olimpiyatları
rusya olimpiyat komitesi (roc)
madalya
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Rusya milli takımının da katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı basın mensuplarına değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bariz önyargı tezahürlerine rağmen müsabakalarda hakkıyla temsil edilen Rusya adına büyük sevinç duyduğunu söyledi.Lavrov, "Tabii ki bu gençlerin, antrenörlerinin, masörlerinin, doktorlarının en onurlu şekilde temsil ettikleri ülkemiz adına büyük sevinç ve gurur duyguları hakim. Bariz önyargı tezahürlerine rağmen parladılar" diye konuştu.Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans gösteren Rus milli takımı, 71 madalya ile genel madalya sıralamasında beşinci oldu. Rus sporcular Tokyo 2020’de 20 altın, 28 gümüş ve 23 bronz madalya kazandı.ABD milli takımının 113 madalya (39, 41, 33) ile lider konumuna yerleştiği Tokyo 2020’de Çin, 88 (38, 32, 18) madalya ile ikinci, Japonya da 58 (27, 14, 17) madalya ile üçüncü sırada yer aldı.
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haberler, sergey lavrov, rusya, 2020 tokyo olimpiyatları, rusya olimpiyat komitesi (roc), madalya
Lavrov’dan Tokyo 2020 değerlendirmesi: Önyargı tezahürlerine rağmen Rusya parladı
23:52 09.08.2021 (güncellendi: 18:28 10.08.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bariz önyargı tezahürlerine rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda hakkıyla temsil edilen Rusya adına büyük sevinç duyduğunu söyledi.
Rusya milli takımının da katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
’nı basın mensuplarına değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, bariz önyargı tezahürlerine rağmen müsabakalarda hakkıyla temsil edilen Rusya adına büyük sevinç duyduğunu söyledi.
Lavrov, "Tabii ki bu gençlerin, antrenörlerinin, masörlerinin, doktorlarının en onurlu şekilde temsil ettikleri ülkemiz adına büyük sevinç ve gurur duyguları hakim. Bariz önyargı tezahürlerine rağmen parladılar" diye konuştu.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans gösteren Rus milli takımı
, 71 madalya ile genel madalya sıralamasında beşinci oldu. Rus sporcular Tokyo 2020’de 20 altın, 28 gümüş ve 23 bronz madalya kazandı.
ABD milli takımının 113 madalya (39, 41, 33) ile lider konumuna yerleştiği Tokyo 2020’de Çin, 88 (38, 32, 18) madalya ile ikinci, Japonya da 58 (27, 14, 17) madalya ile üçüncü sırada yer aldı.