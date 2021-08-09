https://tr.sputniknews.com/20210809/lgs-kapsaminda-ikinci-nakil-sonuclari-aciklandi-1045197237.html

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T08:36+0300

2021-08-09T08:36+0300

2021-08-09T08:46+0300

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mahmut özer

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98’i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun" dedi.Başvurular alınmaya devam edecekBöylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun" diye konuştu.

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türkiye, haberler, lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), öğrenci, mahmut özer