https://tr.sputniknews.com/20210809/malezyada-asi-yaptiranlar-icin-bazi-kovid-19-yasaklari-hafifletildi-1045196997.html

Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi

Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi

Malezya'da hükümet, salgın nedeniyle yürürlükteki bazı kısıtlamaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayanlar için hafifletileceğini duyurdu. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T07:08+0300

2021-08-09T07:08+0300

2021-08-09T07:08+0300

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Malezya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlarla ilgili yeni bir karar alındı. Ulusa seslenen Başbakan Muhyiddin Yasin, iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlara sağlanacak kolaylıklara dair detayları açıkladı.Muhyiddin, bu kapsamda, ülke genelinde aşılarını tamamlayanların cami, mescit ve diğer ibadethanelere giriş yapabileceğini, aile ziyaretleri için eyaletler arası seyahatte bulunabileceğini söyledi.Yurt dışında aşısını yaptıran Malezya vatandaşı ve oturum izni bulunan yabancı uyrukluların da ülkeye girişinin kolaylaşacağını belirten Muhyiddin, "İki doz aşı yaptıranlar, sertifikalarını göstermeleri durumunda otel karantinasına alınmayacak ve 14 gün ev karantinasında kalmaları mümkün olacaktır" dedi.Muhyiddin, günlük vaka sayılarında kayda değer azalma görülüp Ulusal Toparlanma Planı'nda (NRP) ikinci aşamaya geçen eyaletlerde restoran ile kafelerde yemek yeme ve benzeri toplu etkinliklerin serbest olacağını ifade etti.Söz konusu hafiflemelerin, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Penang ve Sabah eyaletlerinde geçerli olacağını hatırlatan Muhyiddin, başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde toplu etkinlik yasaklarının süreceğini vurguladı.Şimdiye kadar 1 milyon 262 bin 540 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 749'u buldu.

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