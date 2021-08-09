https://tr.sputniknews.com/20210809/mig-35-ile-dassault-rafale-savas-ucaklarinin-karsilastirmasi-1045203449.html

Mig-35 ile Dassault Rafale savaş uçaklarının karşılaştırması

Mig-35 ile Dassault Rafale savaş uçaklarının karşılaştırması

Rus Mig-35 ve Fransız Dassault Rafale, performansı 5. nesil avcı uçağına yakın olan 4. nesil çok amaçlı savaş uçakları. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T20:00+0300

2021-08-09T20:00+0300

2021-08-10T16:05+0300

infografik

rafale

mig-35

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Sputnik, hazırladığı infografikte MiG-35 ve Dassault Rafale uçaklarının teknik özelliklerini karşılaştırdı.Rus savaş uçağı üreticisi MiG, uçak gemisi için ‘stealth’ teknolojisine sahip yeni beşinci nesil savaş uçağının tasarım çalışmalarına başladıklarını belirtti. Rus savunma sanayisindeki bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, uçağın mevcut MiG-35 boyutlarına sahip olacağını kaydetti.Dassault Rafale ile MiG-35 uçaklarının ekipmanları:Yunan Ta Nea gazetesinin Türkiye’nin Katar ile askeri işbirliği yaparak Yunanistan’ın Fransa’dan satın aldığı ‘Rafale’ uçaklarının sırlarına ulaştığını ileri sürmüştü.

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infografik, rafale, mig-35, инфографика