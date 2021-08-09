Mig-35 ile Dassault Rafale savaş uçaklarının karşılaştırması

Sputnik, hazırladığı infografikte MiG-35 ve Dassault Rafale uçaklarının teknik özelliklerini karşılaştırdı.Rus savaş uçağı üreticisi MiG, uçak gemisi için ‘stealth’ teknolojisine sahip yeni beşinci nesil savaş uçağının tasarım çalışmalarına başladıklarını belirtti. Rus savunma sanayisindeki bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, uçağın mevcut MiG-35 boyutlarına sahip olacağını kaydetti.Dassault Rafale ile MiG-35 uçaklarının ekipmanları:Yunan Ta Nea gazetesinin Türkiye’nin Katar ile askeri işbirliği yaparak Yunanistan’ın Fransa’dan satın aldığı ‘Rafale’ uçaklarının sırlarına ulaştığını ileri sürmüştü.
Rus Mig-35 ve Fransız Dassault Rafale, performansı 5. nesil avcı uçağına yakın olan 4. nesil çok amaçlı savaş uçakları.
Sputnik, hazırladığı infografikte MiG-35 ve Dassault Rafale uçaklarının teknik özelliklerini karşılaştırdı.
Rus savaş uçağı üreticisi MiG, uçak gemisi için ‘stealth’ teknolojisine sahip yeni beşinci nesil savaş uçağının tasarım çalışmalarına başladıklarını belirtti. Rus savunma sanayisindeki bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, uçağın mevcut MiG-35 boyutlarına sahip olacağını kaydetti.
Dassault Rafale ile MiG-35 uçaklarının ekipmanları:
Yunan Ta Nea gazetesinin Türkiye’nin Katar ile askeri işbirliği yaparak Yunanistan’ın Fransa’dan satın aldığı ‘Rafale’ uçaklarının sırlarına ulaştığını ileri sürmüştü.