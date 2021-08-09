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Moldova’nın Rusya Büyükelçisi görevden alındı
Moldova’nın Rusya Büyükelçisi görevden alındı
Moldova Başbakanı Gavrilitsa, ülkenin Rusya’daki Büyükelçisi Golovatyuk’un görevden alındığını duyurdu. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T19:51+0300
2021-08-09T19:51+0300
2021-08-10T18:28+0300
dünya
haberler
moldova
rusya
rus büyükelçiliği
görevden alınma
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Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa, bugünkü hükümet toplantısında, Moldova’nın Rusya Büyükelçisi Vladimir Golovatyuk’un görevden alındığını açıkladı.Dışişleri Bakanı Nikolae Popescu, ilgili kararın Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından imzalanması gerektiğini söyledi.Daha önce Büyükelçi Golovatyuk’un istişare için Kişinev’e geri çağrıldığı bildirilmişti.Moldova medyası, diplomatın adının cinsel taciz skandalına karıştığını iddia etmişti.
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haberler, moldova, rusya, rus büyükelçiliği, görevden alınma
Moldova’nın Rusya Büyükelçisi görevden alındı 19:51 09.08.2021 (güncellendi: 18:28 10.08.2021)
Moldova Başbakanı Gavrilitsa, ülkenin Rusya’daki Büyükelçisi Golovatyuk’un görevden alındığını duyurdu.
Moldova Başbakanı
Natalya Gavrilitsa, bugünkü hükümet toplantısında, Moldova’nın Rusya Büyükelçisi Vladimir Golovatyuk’un görevden alındığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı
Nikolae Popescu, ilgili kararın Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından imzalanması gerektiğini söyledi.
Daha önce Büyükelçi Golovatyuk’un istişare için Kişinev’e geri çağrıldığı bildirilmişti.
Moldova medyası, diplomatın adının cinsel taciz skandalına karıştığını iddia etmişti.