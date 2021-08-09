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National Interest: ABD’nin hegemonyası sona eriyor
National Interest: ABD’nin hegemonyası sona eriyor
Katz’a göre, Washington’ın hegemonyası sona eriyor. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T16:16+0300
2021-08-10T16:21+0300
karikatür
multimedya
national interest
abd
çin
rusya
türkiye
iran
afganistan
abd hegemonyası
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Katz’a göre, Washington’ın hegemonyası sona eriyor.Bunun başlıca göstergelerinden biri ABD’nin Afganistan ve Irak’taki geniş çaplı ve uzun süreli operasyonlarda üstünlük sağlayamaması oldu. Washington, 2008’de Gürcistan’da, 2014’te Ukrayna’da olanlar konusunda Rusya’ya yanıt vermek konusunda zayıf kaldı. Ortadoğu’da, özellikle de Suriye ve Yemen’deki, ayrıca Libya’daki krizlerin çözümü konusunda inisiyatifi Moskova, Tahran ve Ankara’ya bıraktı.Washington Çin’in gücünü artırması, Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde hakimiyet kurmasını ve Kuşak ve Yol Ekonomik Girişimi yoluyla nüfuzunu genişletmesini engelleyemedi. Ayrıca ABD başarısız bir şekilde düşmanlarıyla yakınlaşmaya çalıştı. Sözgelimi Donald Trump İran ve Çin’le bunu yapma girişiminde bulundu. Washington’ın müttefiklerini rakipleriyle işbirliği yapmaktan vazgeçmeye ikna edememesi de hegemonyasının sona erdiğinin bir başka işareti. ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi ve 2021 sonunda Irak’tan çıkmayı planlaması da nüfuzunun tükendiğini gösteren başka hususlar.
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karikatür , national interest, abd, çin, rusya, iran, afganistan, abd hegemonyası, ortadoğu

National Interest: ABD’nin hegemonyası sona eriyor

16:16 09.08.2021 (güncellendi: 16:21 10.08.2021)
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitski - Sputnik Türkiye
Vitaliy Podvitskiy
Tüm yazılar
Katz’a göre, Washington’ın hegemonyası sona eriyor.
Bunun başlıca göstergelerinden biri ABD’nin Afganistan ve Irak’taki geniş çaplı ve uzun süreli operasyonlarda üstünlük sağlayamaması oldu. Washington, 2008’de Gürcistan’da, 2014’te Ukrayna’da olanlar konusunda Rusya’ya yanıt vermek konusunda zayıf kaldı. Ortadoğu’da, özellikle de Suriye ve Yemen’deki, ayrıca Libya’daki krizlerin çözümü konusunda inisiyatifi Moskova, Tahran ve Ankara’ya bıraktı.
Washington Çin’in gücünü artırması, Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde hakimiyet kurmasını ve Kuşak ve Yol Ekonomik Girişimi yoluyla nüfuzunu genişletmesini engelleyemedi. Ayrıca ABD başarısız bir şekilde düşmanlarıyla yakınlaşmaya çalıştı. Sözgelimi Donald Trump İran ve Çin’le bunu yapma girişiminde bulundu. Washington’ın müttefiklerini rakipleriyle işbirliği yapmaktan vazgeçmeye ikna edememesi de hegemonyasının sona erdiğinin bir başka işareti. ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi ve 2021 sonunda Irak’tan çıkmayı planlaması da nüfuzunun tükendiğini gösteren başka hususlar.
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