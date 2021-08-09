https://tr.sputniknews.com/20210809/national-interest-abdnin-hegemonyasi-sona-eriyor-1045201473.html

National Interest: ABD’nin hegemonyası sona eriyor

National Interest: ABD’nin hegemonyası sona eriyor

Katz’a göre, Washington’ın hegemonyası sona eriyor. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T16:16+0300

2021-08-09T16:16+0300

2021-08-10T16:21+0300

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abd hegemonyası

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Katz’a göre, Washington’ın hegemonyası sona eriyor.Bunun başlıca göstergelerinden biri ABD’nin Afganistan ve Irak’taki geniş çaplı ve uzun süreli operasyonlarda üstünlük sağlayamaması oldu. Washington, 2008’de Gürcistan’da, 2014’te Ukrayna’da olanlar konusunda Rusya’ya yanıt vermek konusunda zayıf kaldı. Ortadoğu’da, özellikle de Suriye ve Yemen’deki, ayrıca Libya’daki krizlerin çözümü konusunda inisiyatifi Moskova, Tahran ve Ankara’ya bıraktı.Washington Çin’in gücünü artırması, Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde hakimiyet kurmasını ve Kuşak ve Yol Ekonomik Girişimi yoluyla nüfuzunu genişletmesini engelleyemedi. Ayrıca ABD başarısız bir şekilde düşmanlarıyla yakınlaşmaya çalıştı. Sözgelimi Donald Trump İran ve Çin’le bunu yapma girişiminde bulundu. Washington’ın müttefiklerini rakipleriyle işbirliği yapmaktan vazgeçmeye ikna edememesi de hegemonyasının sona erdiğinin bir başka işareti. ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi ve 2021 sonunda Irak’tan çıkmayı planlaması da nüfuzunun tükendiğini gösteren başka hususlar.

abd

çin

rusya

türkiye

iran

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2021

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Vitaliy Podvitskiy https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

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