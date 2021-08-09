https://tr.sputniknews.com/20210809/norvecte-rus-balikci-gemisinde-yangin-1045200650.html

Norveç’te Rus balıkçı gemisinde yangın

Norveç’te Rus balıkçı gemisinde yangın

Rus balıkçı gemisi Norveç’in kuzeyindeki Kirkenes limanında alev aldı. Mürettebat tahliye edildi, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T15:16+0300

2021-08-09T15:16+0300

2021-08-10T18:28+0300

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Bölge polisinin Twitter’daki açıklamasında, “Rus balıkçı gemisi Kirkenes limanında demirlediği alanda alev aldı. Mürettebat tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları yürütüyor” ifadelerini kullandı.Sor-Varanger Avis gazetesine göre, alevlere teslim olan bir Tamango gemisi ve içinde 22 mürettebat üyesi bulunuyor.Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.Diğer yandan gece boyu yangın nedeniyle gerçekleşen patlamalardan dolayı liman yetkilerinin gemideki yangın söndürme çalışmalarını askıya aldığı da aktarılıyor. Mürettebatı kurtarılan geminin kıyıdan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

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haberler, avrupa, rusya, norveç, balıkçı, balıkçı gemisi, balıkçılık