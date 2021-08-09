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https://tr.sputniknews.com/20210809/otogaza-17-kurus-zam-1045202542.html
Otogaza 17 kuruş zam
Otogaza 17 kuruş zam
Otogaza salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T18:18+0300
2021-08-09T18:18+0300
2021-08-09T18:18+0300
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan fiyat artışına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
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türkiye, haberler, otogaz, lpg, zam, pompa, fiyat
Otogaza 17 kuruş zam
Otogaza salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan fiyat artışına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."