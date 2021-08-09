https://tr.sputniknews.com/20210809/otogaza-17-kurus-zam-1045202542.html

Otogaza 17 kuruş zam

Otogaza 17 kuruş zam

Otogaza salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T18:18+0300

2021-08-09T18:18+0300

2021-08-09T18:18+0300

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan fiyat artışına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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