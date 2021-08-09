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https://tr.sputniknews.com/20210809/papaya-icinde-uc-kursun-olan-mektup-yollandi-1045200792.html
Papa'ya içinde üç kurşun olan mektup yollandı
Papa'ya içinde üç kurşun olan mektup yollandı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e içinde üç adet kurşun bulunan mektup yollandı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T15:31+0300
2021-08-09T15:31+0300
2021-08-09T15:33+0300
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papaz
mektup
kurşun
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Papa Francis'e içerisinde 3 adet 9 milimetrelik kurşun ve Vatikan'daki mali operasyonlarla ilgili bir not bulunan mektup gönderildi. Postanede paket ve zarfları ayıran çalışanlar içinde kurşun olduğu anlaşılan mektubu yetkililere bildirdi. Polis mektuba el koyarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Milano merkezli Affaritaliani gazetesinin haberine göre, zarfın üzerinde Fransız posta pulu bulunuyordu.
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avrupa, haberler, papaz, mektup, kurşun
Papa'ya içinde üç kurşun olan mektup yollandı 15:31 09.08.2021 (güncellendi: 15:33 09.08.2021)
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e içinde üç adet kurşun bulunan mektup yollandı.
Papa Francis'e içerisinde 3 adet 9 milimetrelik kurşun ve Vatikan'daki mali operasyonlarla ilgili bir not bulunan mektup gönderildi.
Postanede paket ve zarfları ayıran çalışanlar içinde kurşun olduğu anlaşılan mektubu yetkililere bildirdi. Polis mektuba el koyarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
Milano merkezli Affaritaliani gazetesinin haberine göre, zarfın üzerinde Fransız posta pulu bulunuyordu.