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Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T18:30+0300
2021-08-09T18:30+0300
2021-08-09T18:34+0300
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu Caddesi’nde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı.Çıkan dumanlar gök yüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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türkiye, haberler, kocaeli, kartepe, parke, fabrika, yangın
Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi 18:30 09.08.2021 (güncellendi: 18:34 09.08.2021)
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu Caddesi’nde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı.
Çıkan dumanlar gök yüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.