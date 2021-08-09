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Pentagon, Amerikan askerlerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
Pentagon, Amerikan askerlerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılacak. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T21:35+0300
2021-08-10T20:19+0300
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, ''En geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Başkan'ın (Joe Biden) onayını isteyeceğim.'' ifadesini kullandı.Austin, askeri birliklere ne kadar aşıya ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması talimatı verdi.ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.FDA'nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor.Pentagon'a göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz Kovid-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.Biden'dan Pentagon'un kararına destekABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.Biden, açıklamasında, "Bakan Austin'in, en geç eylül ortasına kadar Kovid-19 aşısını askerlerimiz için zorunlu aşılar listesine alma yönündeki kuvvetlerimize gönderdiği mesajına güçlü şekilde destek veriyorum." ifadesini kullandı.Özellikle Delta varyantına karşı askerlerin aşı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, salgından kurtulabilmek için sadece askerlerin değil tüm vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti.ABD Savunma Bakanı Austin, birliklere gönderdiği mesajında en geç eylül ayı ortasına kadar Kovid-19 aşısının askerler için zorunlu hale getirileceğini açıklamıştı.
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haberler, zorunlu aşı, zorunlu aşılama, abd, abd ordusu, pentagon

Pentagon, Amerikan askerlerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor

21:35 09.08.2021 (güncellendi: 20:19 10.08.2021)
© AP Photo / Gregory BullABD Askeri / Teksas
ABD Askeri / Teksas - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Gregory Bull
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılacak.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, ''En geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Başkan'ın (Joe Biden) onayını isteyeceğim.'' ifadesini kullandı.
Austin, askeri birliklere ne kadar aşıya ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması talimatı verdi.
ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.
FDA'nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor.
Pentagon'a göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz Kovid-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.

Biden'dan Pentagon'un kararına destek

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Biden, açıklamasında, "Bakan Austin'in, en geç eylül ortasına kadar Kovid-19 aşısını askerlerimiz için zorunlu aşılar listesine alma yönündeki kuvvetlerimize gönderdiği mesajına güçlü şekilde destek veriyorum." ifadesini kullandı.
Özellikle Delta varyantına karşı askerlerin aşı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, salgından kurtulabilmek için sadece askerlerin değil tüm vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Austin, birliklere gönderdiği mesajında en geç eylül ayı ortasına kadar Kovid-19 aşısının askerler için zorunlu hale getirileceğini açıklamıştı.
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