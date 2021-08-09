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https://tr.sputniknews.com/20210809/pmyo-polis-memuru-atanmak-uzere-2-bin-500-ogrenci-alacak-1045197339.html
PMYO, polis memuru atanmak üzere 2 bin 500 öğrenci alacak
PMYO, polis memuru atanmak üzere 2 bin 500 öğrenci alacak
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T09:28+0300
2021-08-09T09:28+0300
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Polis Akademisi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta 'www.pa.edu.tr' adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek.Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.
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türkiye, haberler, polis akademisi, resmi gazete, öğrenci, memur

PMYO, polis memuru atanmak üzere 2 bin 500 öğrenci alacak

09:28 09.08.2021
© AATürk polisi
Türk polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AA
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Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak.
Polis Akademisi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta 'www.pa.edu.tr' adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek.
Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.
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