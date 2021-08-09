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Putin, BM’de deniz korsanlığıyla mücadele için özel bir birim oluşturulmasını önerdi
Putin, BM’de deniz korsanlığıyla mücadele için özel bir birim oluşturulmasını önerdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde dünyanın çeşitli bölgelerinde deniz suçları ile mücadele sorunları ile ilgilenecek... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T20:12+0300
2021-08-10T18:28+0300
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BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen ‘Deniz güvenliğinin güçlendirilmesi: Uluslararası İşbirliği Gerekliliği’ konulu üst düzey tartışmalara video konferans yoluyla katılan Putin, BM sisteminde dünyanın çeşitli bölgelerinde deniz suçları ile mücadele sorunları ile ilgilenecek özel bir birim oluşturulmasını önerdi.'Rusya deneyimlerini paylaşmaya hazır'Rus lider, “Rusya, deniz alanları da dahil olmak üzere terörle mücadele operasyonları, suçları önleme, çete oluşumlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi konusundaki deneyimlerimizi paylaşmaya hazır” diye konuştu.Denizde korsanlık, silahlı soygun ve diğer suç faaliyetlerine karşı en iyi çalışmaları ve uygulamaları düzenli olarak paylaşmanın faydası olacağına dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:'Farklı bölgelerde deniz suçlarıyla mücadele sorunlarıyla doğrudan ilgilenecek'Sunduğu önerinin yapıcı bir şekilde değerlendirileceğini umduğunu ifade eden Putin, Rusya’nın önde gelen deniz devletlerinden biri olarak, deniz güvenliği alanında uluslararası hukuk düzenini korumak ve güçlendirmek için çok şey yaptığını kaydetti.Rus lider, “Rusya ayrıca Hint Okyanusu Kıyı Ülkeleri Bölgesel İşbirliği Derneği, Hint Okyanusu Komisyonu ile verimli bir etkileşim kurmakla da ilgileniyor ve elbette biz, rehinelerin de alındığı deniz soygunu vakalarının daha sık görülmeye başladığı Basra Körfezi bölgesinde, Atlantik'te Gine Körfezi’nde güvenliğin sağlanması konusunda işbirliği yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.'Rusya denizde suçların her türlü şekli ve tezahürü ile mücadele etme görevlerine bağlı'Aynı zamanda bazı ülkelerin suçluların, korsanların ve teröristlerin uluslararası sendikalarına bağımsız olarak direnmelerinin zorluğuna dikkat çeken Putin, “Bu nedenle, ilgili tüm devletlerin özel servislerinin güç potansiyelini ve ilgili silahlı birliklerini BM himayesinde birleştirmek gerekir” vurgusunu yaptı.Konuşmasının sonunda Putin, Rusya'nın denizde suçların her türlü şekli ve tezahürü ile mücadele etme görevlerine bağlı olduğunu yineledi ve bu alanda eşit uluslararası işbirliğinin gelişimini daha da ilerletmeye hazır olduğunu ifade etti. 
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haberler, vladimir putin, bm, birleşmiş milletler (bm), korsan, korsanlar, rusya

Putin, BM’de deniz korsanlığıyla mücadele için özel bir birim oluşturulmasını önerdi

20:12 09.08.2021 (güncellendi: 18:28 10.08.2021)
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin-Birleşmiş Milletler
Vladimir Putin-Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde dünyanın çeşitli bölgelerinde deniz suçları ile mücadele sorunları ile ilgilenecek özel bir birim oluşturulmasını önerdi.
BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen ‘Deniz güvenliğinin güçlendirilmesi: Uluslararası İşbirliği Gerekliliği’ konulu üst düzey tartışmalara video konferans yoluyla katılan Putin, BM sisteminde dünyanın çeşitli bölgelerinde deniz suçları ile mücadele sorunları ile ilgilenecek özel bir birim oluşturulmasını önerdi.

'Rusya deneyimlerini paylaşmaya hazır'

Rus lider,Rusya, deniz alanları da dahil olmak üzere terörle mücadele operasyonları, suçları önleme, çete oluşumlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi konusundaki deneyimlerimizi paylaşmaya hazır” diye konuştu.
Denizde korsanlık, silahlı soygun ve diğer suç faaliyetlerine karşı en iyi çalışmaları ve uygulamaları düzenli olarak paylaşmanın faydası olacağına dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Farklı bölgelerde deniz suçlarıyla mücadele sorunlarıyla doğrudan ilgilenecek'

“Bu bağlamda BM sistemi içinde, farklı bölgelerde deniz suçlarıyla mücadele sorunlarıyla doğrudan ilgilenecek özel bir birim oluşturulması düşünülebilir. Bu birim aynı zamanda BM üye devletlerinin desteğine dayanabilir ve çalışmalarına uzmanları, sivil toplum temsilcilerini, bilimsel araştırma çevrelerini ve hatta özel işletmeleri dahil edebilir.”
Sunduğu önerinin yapıcı bir şekilde değerlendirileceğini umduğunu ifade eden Putin, Rusya’nın önde gelen deniz devletlerinden biri olarak, deniz güvenliği alanında uluslararası hukuk düzenini korumak ve güçlendirmek için çok şey yaptığını kaydetti.
Rus lider, “Rusya ayrıca Hint Okyanusu Kıyı Ülkeleri Bölgesel İşbirliği Derneği, Hint Okyanusu Komisyonu ile verimli bir etkileşim kurmakla da ilgileniyor ve elbette biz, rehinelerin de alındığı deniz soygunu vakalarının daha sık görülmeye başladığı Basra Körfezi bölgesinde, Atlantik'te Gine Körfezi’nde güvenliğin sağlanması konusunda işbirliği yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

'Rusya denizde suçların her türlü şekli ve tezahürü ile mücadele etme görevlerine bağlı'

Aynı zamanda bazı ülkelerin suçluların, korsanların ve teröristlerin uluslararası sendikalarına bağımsız olarak direnmelerinin zorluğuna dikkat çeken Putin, “Bu nedenle, ilgili tüm devletlerin özel servislerinin güç potansiyelini ve ilgili silahlı birliklerini BM himayesinde birleştirmek gerekir” vurgusunu yaptı.
Konuşmasının sonunda Putin, Rusya'nın denizde suçların her türlü şekli ve tezahürü ile mücadele etme görevlerine bağlı olduğunu yineledi ve bu alanda eşit uluslararası işbirliğinin gelişimini daha da ilerletmeye hazır olduğunu ifade etti.
 
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