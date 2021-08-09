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Putin'den Yunanistan’da yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus grubunu büyütme talimatı
Putin'den Yunanistan’da yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus grubunu büyütme talimatı
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Yunanistan hükümetinin acil yardım çağrısına yanıt vererek bu ülkenin orta bölgelerinde yangınla... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T17:44+0300
2021-08-09T17:44+0300
2021-08-10T18:28+0300
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Kremlin basın dairesinin açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan hükümetinin acil yardım çağrısına yanıt olarak bu ülkenin orta bölgelerinde yangınla mücadele eden Rus grubunu büyütme talimatı verdi.Açıklamada, “Yunanistan hükümetinin acil yardım çağrısı doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkenin orta bölgelerinde yangınları söndürmekle uğraşan Rus grubunu büyütme talimatı verdi” denildi.Daha önce Rusya hükümetinin, Başbakan Mihail Mişustin ile Yunan mevkidaşı Kiryakos Miçotakis arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, iki başbakanın Rusya ve Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele konusunun üzerinde önemle durdukları, Yunan Başbakanın sağlanan yardım için Rusya’ya teşekkür ettiği belirtilmişti.
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Putin'den Yunanistan’da yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus grubunu büyütme talimatı
17:44 09.08.2021 (güncellendi: 18:28 10.08.2021)
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Yunanistan hükümetinin acil yardım çağrısına yanıt vererek bu ülkenin orta bölgelerinde yangınla mücadele eden Rus grubunu büyütme talimatı verdiği belirtildi.
Kremlin basın dairesinin açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan hükümetinin acil yardım çağrısına yanıt olarak bu ülkenin orta bölgelerinde yangınla mücadele eden Rus grubunu büyütme talimatı verdi.
Açıklamada, “Yunanistan hükümetinin acil yardım çağrısı doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkenin orta bölgelerinde yangınları söndürmekle uğraşan Rus grubunu büyütme talimatı verdi” denildi.
Daha önce Rusya hükümetinin, Başbakan Mihail Mişustin ile Yunan mevkidaşı Kiryakos Miçotakis arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, iki başbakanın Rusya ve Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele konusunun üzerinde önemle durdukları, Yunan Başbakanın sağlanan yardım için Rusya’ya teşekkür ettiği belirtilmişti.