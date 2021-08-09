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https://tr.sputniknews.com/20210809/rus-yolcu-ucaginin-dusurulmesinden-6-yil-sonra-ilk-moskova-ile-misirin-tatil-bolgeleri-arasinda-1045196457.html
Rus yolcu uçağının düşürülmesinden 6 yıl sonra ilk: Moskova ile Mısır’ın tatil bölgeleri arasında uçuşlar bugün başlıyor
Rus yolcu uçağının düşürülmesinden 6 yıl sonra ilk: Moskova ile Mısır’ın tatil bölgeleri arasında uçuşlar bugün başlıyor
EgyptAir havayolu şirketi, Rusya’nın başkenti Moskova ile Mısır’ın tatil bölgeleri olan Hurgada ve Şarm el Şeyh arasında haftada 7 sefer düzenlemeye... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T04:38+0300
2021-08-10T18:28+0300
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mısır
yolcu uçağı
uçak seferi
uçak seferleri
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Açıklamada, “İlk uçuş Pazartesi günü 10.00’da Moskova’dan Hurgada’ya yapılacak” ifadeleri kullanıldı. Hurgada’ya haftada dört, Şarm el Şeyh’e ise haftada üç uçuş düzenlenecek.Rusya 9 Ağustos itibarıyla Mısır ile uçuşları yeniden başlatacak. Rusya Mısır ile uçuşları altı yıl önce Rus Kogalımaviya Havayolları’na ait uçağın Sina yarımadasında düşmesinin ardından durdurmuştu. Nisan 2018’de Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçuşlar yeniden başlatılmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temmuz başında Mısır’ın tatil beldelerine yönelik uçuş yasağını geçen ay kaldırmıştı.Mısır'da Ekim 2015'te bir Rus yolcu uçağı Sina Yarımadası üzerinde düşürülmüştü. Şarm el Şeyh'ten ayrıldıktan sonra düşen uçağa IŞİD bağlantılı teröristlerce bomba yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. Olayda uçaktaki 226 kişi de hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210412/rus-tur-sirketleri-misir-rus-turistler-icin-turkiyeye-alternatif-olabilir-1044255217.html
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haberler, afrika, rusya, mısır, yolcu uçağı, uçak seferi, uçak seferleri

Rus yolcu uçağının düşürülmesinden 6 yıl sonra ilk: Moskova ile Mısır’ın tatil bölgeleri arasında uçuşlar bugün başlıyor

04:38 09.08.2021 (güncellendi: 18:28 10.08.2021)
© SputnikYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
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EgyptAir havayolu şirketi, Rusya’nın başkenti Moskova ile Mısır’ın tatil bölgeleri olan Hurgada ve Şarm el Şeyh arasında haftada 7 sefer düzenlemeye başlayacağını duyurdu.
Rus tur şirketleri: Mısır, Rus turistler için Türkiye’ye alternatif olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2021
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Rus tur şirketleri: Mısır, Rus turistler için Türkiye’ye alternatif olabilir
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Açıklamada, “İlk uçuş Pazartesi günü 10.00’da Moskova’dan Hurgada’ya yapılacak” ifadeleri kullanıldı. Hurgada’ya haftada dört, Şarm el Şeyh’e ise haftada üç uçuş düzenlenecek.
Rusya 9 Ağustos itibarıyla Mısır ile uçuşları yeniden başlatacak. Rusya Mısır ile uçuşları altı yıl önce Rus Kogalımaviya Havayolları’na ait uçağın Sina yarımadasında düşmesinin ardından durdurmuştu. Nisan 2018’de Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçuşlar yeniden başlatılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temmuz başında Mısır’ın tatil beldelerine yönelik uçuş yasağını geçen ay kaldırmıştı.
Mısır'da Ekim 2015'te bir Rus yolcu uçağı Sina Yarımadası üzerinde düşürülmüştü. Şarm el Şeyh'ten ayrıldıktan sonra düşen uçağa IŞİD bağlantılı teröristlerce bomba yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. Olayda uçaktaki 226 kişi de hayatını kaybetmişti.
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