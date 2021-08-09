https://tr.sputniknews.com/20210809/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ve-azerbaycanli-mevkidasi-bayramov-ermenistan-sinirini-gorustu--1045200804.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov, Ermenistan sınırını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov, Ermenistan sınırını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov’un bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T15:38+0300

2021-08-09T15:38+0300

2021-08-10T18:28+0300

politika

haberler

dünya

rusya

azerbaycan

ermenistan

sınır

sergey lavrov

ceyhun bayramov

kriz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1043228232_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_9ec92c1a0988b26ecd980f02b46ce3f4.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu normalleştirmenin yollarını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli açıklamalarının yerine getirilmesinin çeşitli yönleri ve Ermenistan-Azerbaycan sınır bölgesindeki durumu normalleştirmenin yolları ile ilgili ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.Tarafların ayrıca ikili ilişkilerin güncel konularını, bölgesel ve uluslararası gündemi de ele aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcılarının eş başkanlığındaki Üçlü Çalışma Grubu'nun bölgedeki ekonomi ve ulaşım bağlarının üzerindeki engelleri kaldırma faaliyetlerine en kısa zamanda yeniden başlamasının önemi vurgulandı. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve ‘Hazar Beşlisi’ dahil olmak üzere, uluslararası platformlarda işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ile ilgili konular ele alındı” denildi.Bakanların ‘Rusya ve Azerbaycan arasındaki çok yönlü ilişkilerin ileriye dönük gelişiminden, ticari ve ekonomik bağların istikrarlı büyümesinden duydukları memnuniyeti’ dile getirdikleri kaydedilen açıklamada, “Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in 20 Temmuz'da Rusya’ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında varılan anlaşmaların uygulanması yönünde karşılıklı niyet teyit edildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, “Dışişleri bakanlıkları üzerinden temasların sürdürülmesi üzerinde anlaşmaya varıldı” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20210808/ermenistan-azerbaycan-askerleri-sinirdaki-mevzilerimize-ates-acti-1045190935.html

rusya

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, rusya, azerbaycan, ermenistan, sınır, sergey lavrov, ceyhun bayramov, kriz, çatışma, telefon görüşmesi