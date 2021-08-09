https://tr.sputniknews.com/20210809/rusya-tokyodaki-rus-sporcularin-degerlendirilmesinde-siyasetin-oncelikli-tutuldugu-durumlari-1045196423.html

Rusya: Tokyo'daki Rus sporcuların değerlendirilmesinde siyasetin öncelikli tutulduğu durumları gözardı etmeyeceğiz

Rusya: Tokyo'daki Rus sporcuların değerlendirilmesinde siyasetin öncelikli tutulduğu durumları gözardı etmeyeceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Moskova’nın Tokyo Olimpiyatları’nda yarışan Rus sporcuların performansları konusunda siyasetin adil ve objektif... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T04:00+0300

2021-08-09T04:00+0300

2021-08-10T18:28+0300

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rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko

2020 tokyo olimpiyatları

2020 tokyo olimpiyatları

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çernışenko, “Siyasetin Rus sporcuların performanslarının adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmesinin önüne geçtiği durumları elbette gözardı etmeyeceğiz. Netice açık ve net. Sporcularımıza karşı bu tarz yaklaşımlar kabul edilemez” dedi.Tokyo Olimpiyatları’nın pandemi, özel antrenman koşulları, seyircilerin olmayışı ve baskı oluşturan başka sebepler nedeniyle Rus sporcular için en zor müsabakalar olduğunu belirten Çernışenko, Rus ekibe ve antrenörleri tebrik etti.

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