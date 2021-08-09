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Rusya: Tokyo'daki Rus sporcuların değerlendirilmesinde siyasetin öncelikli tutulduğu durumları gözardı etmeyeceğiz
Rusya: Tokyo'daki Rus sporcuların değerlendirilmesinde siyasetin öncelikli tutulduğu durumları gözardı etmeyeceğiz
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Moskova’nın Tokyo Olimpiyatları’nda yarışan Rus sporcuların performansları konusunda siyasetin adil ve objektif... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T04:00+0300
2021-08-09T04:00+0300
2021-08-10T18:28+0300
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2020 tokyo olimpiyatları
2020 tokyo olimpiyatları
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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çernışenko, “Siyasetin Rus sporcuların performanslarının adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmesinin önüne geçtiği durumları elbette gözardı etmeyeceğiz. Netice açık ve net. Sporcularımıza karşı bu tarz yaklaşımlar kabul edilemez” dedi.Tokyo Olimpiyatları’nın pandemi, özel antrenman koşulları, seyircilerin olmayışı ve baskı oluşturan başka sebepler nedeniyle Rus sporcular için en zor müsabakalar olduğunu belirten Çernışenko, Rus ekibe ve antrenörleri tebrik etti.
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spor, haberler, rusya, rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko, 2020 tokyo olimpiyatları, 2020 tokyo olimpiyatları
Rusya: Tokyo'daki Rus sporcuların değerlendirilmesinde siyasetin öncelikli tutulduğu durumları gözardı etmeyeceğiz
04:00 09.08.2021 (güncellendi: 18:28 10.08.2021)
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Moskova’nın Tokyo Olimpiyatları’nda yarışan Rus sporcuların performansları konusunda siyasetin adil ve objektif değerlendirmenin önüne geçtiği durumlar olduğunu, bunları gözardı etmeyeceklerini ifade etti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çernışenko, “Siyasetin Rus sporcuların performanslarının adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmesinin önüne geçtiği durumları elbette gözardı etmeyeceğiz. Netice açık ve net. Sporcularımıza karşı bu tarz yaklaşımlar kabul edilemez” dedi.
Tokyo Olimpiyatları’nın pandemi, özel antrenman koşulları, seyircilerin olmayışı ve baskı oluşturan başka sebepler nedeniyle Rus sporcular için en zor müsabakalar olduğunu belirten Çernışenko, Rus ekibe ve antrenörleri tebrik etti.