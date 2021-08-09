https://tr.sputniknews.com/20210809/rusya-uzay-ajansina-ust-duzey-gorevler-icin-basvuru-yapanlar-yalan-makinesi-testinden-geciriliyor-1045200988.html

Rusya Uzay Ajansı'na üst düzey görevler için başvuranlar, yalan makinesi testinden geçiriliyor

Rusya Uzay Ajansı'na üst düzey görevler için başvuranlar, yalan makinesi testinden geçiriliyor

Rus uzay ajansı Roscosmos’ta üst düzey görevlere getirilecek kişilerin yalan makinesi olarak da bilinen poligrafa bağlanarak teste tabi tutuldukları... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T15:54+0300

2021-08-09T15:54+0300

2021-08-10T18:28+0300

dünya

haberler

roscosmos

uzay

yalan makinesi

dmitriy rogozin

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103973/74/1039737455_0:0:3162:1789_1920x0_80_0_0_ca6839153d73ed7dbc8e39739e45f033.jpg

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin Facebook’ta yapılan bir yorum üstüne, Roscosmos’ta üst düzey görevlere getirilecek kişilerin poligraf testinden geçirilmesini, geçtiğimiz yazdan bu yana zorunlu hâle getirdiğini söyledi.Poligrafın, pek çok ülkede kritik hükümet görevleri için başvuru yapan adaylarda kullanıldığı biliniyor.Bunun yanında, Rogozin daha önce de savunma sanayii sektöründe yolsuzluğa karışanlara hapis cezası yerine idam cezası verilmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.Roscosmos Başkanı bir YouTube programındaki açıklamasında, “(Rus parlamentosunun alt kanadı) Duma’da çalıştığım dönemde, savunma sanayii sektöründe yolsuzluğun cezasının bana göre hapis değil, idam mangası olması gerektiğini söylemiştim” demişti.Rusya’da idam cezasına moratoryum getirilmiş durumda ve ülkenin hiçbir yerinde uygulanmıyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, roscosmos, uzay, yalan makinesi, dmitriy rogozin, rusya