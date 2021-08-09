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https://tr.sputniknews.com/20210809/rusyada-22-bin-160-yeni-koronavirus-vakasi-1045198721.html
Rusya’da 22 bin 160 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da 22 bin 160 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 22 bin 160 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 6 milyon 469 bin 910 oldu. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T12:49+0300
2021-08-09T12:49+0300
2021-08-10T18:28+0300
dünya
haberler
rusya
koronavirüs
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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı gün içinde 22 bin 160 artarak 6 milyon 469 bin 910’a çıktı.Başkent Moskova’da 2 bin 150, St. Petersburg’da bin 895, Moskova bölgesinde bin 487 vaka kaydedildi.Gün içinde kaydedilen can kaybı 769 oldu. Bu dünkü can kaybından (787) yüzde 2.29 daha az. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 165 bin 650 kişi hayatını kaybetti.İyileşenlerin sayısı da 14 bin 474 artarak 5 milyon 769 bin 981’e çıktı.
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haberler, rusya, koronavirüs
Rusya’da 22 bin 160 yeni koronavirüs vakası 12:49 09.08.2021 (güncellendi: 18:28 10.08.2021)
Rusya’da son 24 saatte 22 bin 160 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 6 milyon 469 bin 910 oldu.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı gün içinde 22 bin 160 artarak 6 milyon 469 bin 910’a çıktı.
Başkent Moskova’da 2 bin 150, St. Petersburg’da bin 895, Moskova bölgesinde bin 487 vaka kaydedildi.
Gün içinde kaydedilen can kaybı 769 oldu. Bu dünkü can kaybından (787) yüzde 2.29 daha az. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 165 bin 650 kişi hayatını kaybetti.
İyileşenlerin sayısı da 14 bin 474 artarak 5 milyon 769 bin 981’e çıktı.