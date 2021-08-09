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Rusya’da bıçaklı bir adam anaokuluna saldırdı
Rusya’da bıçaklı bir adam anaokuluna saldırdı
Rusya’nın Leningrad bölgesinde bıçaklı bir adamın özel bir anaokuluna ait alana girdiği öğrenildi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T20:41+0300
2021-08-09T20:41+0300
2021-08-10T18:28+0300
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bıçaklı saldırı
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Bölge idaresinin Telegram kanalında yayınlanan açıklamaya göre, Rusya’nın Leningrad bölgesinde yer alan Kudrovo kentinde bıçaklı bir adam, özel bir anaokulunun alanına girdi.Ön bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı.Anaokulundaki görevliler polisi çağırdı, ancak güvenlik görevlisini fark eden saldırgan, polis gelmeden önce ortadan kayboldu.Rusya İçişleri Bakanlığı, olayı doğruladı ve bıçaklı adamın davranışlarının normal olmadığını bildirdi. Polis, saldırganın peşine düştü.
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haberler, rusya, bıçaklı saldırı, anaokulu, kreş, saldırı, polis
Rusya’da bıçaklı bir adam anaokuluna saldırdı 20:41 09.08.2021 (güncellendi: 18:28 10.08.2021)
Rusya’nın Leningrad bölgesinde bıçaklı bir adamın özel bir anaokuluna ait alana girdiği öğrenildi.
Bölge idaresinin
Telegram kanalında yayınlanan açıklamaya göre, Rusya’nın Leningrad bölgesinde yer alan Kudrovo kentinde bıçaklı bir adam, özel bir anaokulunun alanına girdi.
Ön bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı.
Anaokulundaki görevliler polisi çağırdı, ancak güvenlik görevlisini fark eden saldırgan, polis gelmeden önce ortadan kayboldu.
Rusya İçişleri Bakanlığı, olayı doğruladı ve bıçaklı adamın davranışlarının normal olmadığını bildirdi. Polis, saldırganın peşine düştü.