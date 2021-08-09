https://tr.sputniknews.com/20210809/rusyada-bicakli-bir-adam-anaokuluna-saldirdi-1045203788.html

Rusya’da bıçaklı bir adam anaokuluna saldırdı

Rusya’da bıçaklı bir adam anaokuluna saldırdı

Rusya’nın Leningrad bölgesinde bıçaklı bir adamın özel bir anaokuluna ait alana girdiği öğrenildi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T20:41+0300

2021-08-09T20:41+0300

2021-08-10T18:28+0300

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Bölge idaresinin Telegram kanalında yayınlanan açıklamaya göre, Rusya’nın Leningrad bölgesinde yer alan Kudrovo kentinde bıçaklı bir adam, özel bir anaokulunun alanına girdi.​Ön bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı.Anaokulundaki görevliler polisi çağırdı, ancak güvenlik görevlisini fark eden saldırgan, polis gelmeden önce ortadan kayboldu.Rusya İçişleri Bakanlığı, olayı doğruladı ve bıçaklı adamın davranışlarının normal olmadığını bildirdi. Polis, saldırganın peşine düştü.

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haberler, rusya, bıçaklı saldırı, anaokulu, kreş, saldırı, polis