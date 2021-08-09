Rusya'nın Vladikavkaz kentinde bir hastanenin oksijen sisteminde kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Osetya Başkan Vekili Sergey Menyaylo, "Oksijen istasyonunda kaza meydana geldi, oksijen sorunu yaşandı. Yerin altında bulunan rezervuarından gelen boruda aslında patlama meydana geldi, bu yüzden oksijen arzı kesildi" açıklamasında bulundu.Hastanenin yoğun bakımında toplamda 71 hastanın bulunduğu bildirildi.Hayatını kaybeden hastaların son derece ağır durumda olduğunu belirten Kuzey Osetya Sağlık Bakanlığı, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.Halihazırda hastaneye yedek balonlardan oksijen tedarik ediliyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya’nın başkenti Vladikavkaz’da, Acil Yardım Klinik Hastanesi’nin oksijen sisteminin bozulması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kuzey Osetya Başkan Vekili Sergey Menyaylo, "Oksijen istasyonunda kaza meydana geldi, oksijen sorunu yaşandı. Yerin altında bulunan rezervuarından gelen boruda aslında patlama meydana geldi, bu yüzden oksijen arzı kesildi" açıklamasında bulundu.
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Hastanenin yoğun bakımında toplamda 71 hastanın bulunduğu bildirildi.
Hayatını kaybeden hastaların son derece ağır durumda olduğunu belirten Kuzey Osetya Sağlık Bakanlığı, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.