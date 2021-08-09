Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210809/saglik-bakani-koca-turkiye-asilamada-normaline-donuyor-asi-olma-karari-da-hizlandi-1045203374.html
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor, aşı olma kararı da hızlandı
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor, aşı olma kararı da hızlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" dedi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T19:34+0300
2021-08-09T19:34+0300
türkiye
dünya
haberler
yaşam
koronavirüs
fahrettin koca
aşı
aşılama
kovid-19
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097823_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_295436244a39ba50c5a9947104478188.jpg
Bakan Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecine ilişkin olarak Twitter hesabından bilgilendirme yaptı.Bakan Koca, "Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" ifadesini kullandı. 
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097823_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_5bd0cac8b8234f670cc93e7c923b2500.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, fahrettin koca, aşı, aşılama, kovid-19, koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor, aşı olma kararı da hızlandı

19:34 09.08.2021
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© İHA
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" dedi.
Bakan Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecine ilişkin olarak Twitter hesabından bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, "Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" ifadesini kullandı. 
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:51RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza
11:50Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, Türk oyun şirketini satın alıyor
11:25Rusya’da bir Kovid-19 hastanesinde kedi kurtarma operasyonu
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı