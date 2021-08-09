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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor, aşı olma kararı da hızlandı
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor, aşı olma kararı da hızlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" dedi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T19:34+0300
2021-08-09T19:34+0300
2021-08-09T19:34+0300
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Bakan Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecine ilişkin olarak Twitter hesabından bilgilendirme yaptı.Bakan Koca, "Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" ifadesini kullandı.
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türkiye, haberler, fahrettin koca, aşı, aşılama, kovid-19, koronavirüs
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor, aşı olma kararı da hızlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" dedi.
Bakan Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecine ilişkin olarak Twitter hesabından bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca,
"Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" ifadesini kullandı.