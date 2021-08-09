https://tr.sputniknews.com/20210809/sakaryada-dugunde-havaya-ates-acan-5-kisi-gozaltina-alindi-1045196005.html

Sakarya'da düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 5 kişi, silahları ile birlikte gözaltına alındı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

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2021-08-09T00:35+0300

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Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yapılan düğün cemiyetinde magandalar silahları ile havaya ateş açmaya başladı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre art arda atlayan silahlar sonrasında bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerce; Y.A., Ö.A., T.T., G.A. ve T.A. isimli 5 şahıs ile birlikte 5 adet rahatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 6 adet silah ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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